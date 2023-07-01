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Dernière mise à jour : 3 juillet 2023
3 min. de lecture

En partenariat avec Rebel Girls

Grace Geyoro

Grace a déjoué les pronostics dès la première fois qu'elle a tapé dans un ballon. Découvre son histoire et comment elle est devenue une star pour son club et son pays.

Grace Geyoro - Histoires de football - Nike

Grace Geyoro. Milieu de terrain, Française. Date de naissance : 2 juillet 1997.

C'est à huit ans que Grace Geyoro foule pour la première fois le terrain de foot de sa ville, Orléans. Autour d'elle… que des garçons ! Grace est la première et unique fille de l'équipe.

Pour beaucoup de gens, c'est bizarre que Grace joue au foot. Même sa maman, Angélique, pense que ce sport n'est pas fait pour les filles. Mais le frère de Grace réussit à convaincre leur mère : Grace n'est pas simplement douée, elle est exceptionnelle. Grace est tellement talentueuse qu'à 15 ans, elle commence à s'entraîner au Paris Saint-Germain. Et en 2017, à 19 ans, elle intègre carrément le PSG en tant que pro.

En 2022, elle est l'une des joueuses phares de l'équipe de France. Et pendant le match France-Italie à l'Euro 2022, elle marque les esprits. Elle devient la première joueuse à inscrire un triplé dans la première mi-temps d'un match d'Euro féminin ! Après son troisième but, Grace forme un cœur avec ses mains en direction de sa famille dans les tribunes. Angélique est aujourd'hui la plus grande fan de Grace et l'applaudit plus fort que n'importe qui.

« Accroche-toi. Toujours. »

– Grace Geyoro

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Grace Geyoro - Histoires de football - Nike

Illustrations : Kaitlin June Edwards

Date de première publication : 1 juillet 2023