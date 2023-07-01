Kerolin Nicoli - Stories football - Nike

Kerolin a toujours adoré le foot mais, à une époque, elle pensait qu'elle n'y rejouerait jamais. À l'âge de 11 ans, elle sent une douleur dans la jambe droite. Elle apprend plus tard qu'elle est atteinte d'une maladie rare qui provoque une infection des os. Même après son opération, les médecins ne pensaient pas qu'elle pourrait faire un sport de contact comme le foot.



Mais Kerolin n'a jamais abandonné. Elle commence à jouer au ballon avec des camarades pour reprendre ses marques et retrouver ses forces. Avec le temps, sa jambe guérit, et elle peut reprendre le sport qu'elle adore. Elle commence son ascension dans les ligues brésiliennes et son rêve se réalise enfin : elle passe pro. En 2022, Kerolin intègre le Courage de la Caroline du Nord, un club professionnel aux États-Unis.



Pour son premier match contre le Gotham de NY/NJ, elle utilise chaque minute pour montrer toute sa force sur le terrain. Quand Kerolin réceptionne la passe d'une coéquipière vers la fin du match, elle sait que c'est le moment ou jamais. Elle traverse le terrain, contourne trois adversaires, et BAM ! D'une puissante frappe du pied droit, elle envoie le ballon dans le but.



« J'ai toujours eu l'objectif d'accomplir de grandes choses dans ma carrière. »



– Kerolin Nicoli