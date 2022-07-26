Que sont les entraînements de pousser-tirer ? L'avis des experts

« Quel que soit votre programme d'entraînement, vous devez vous assurer d'avoir un large choix de mouvements en tous genres. Il ne s'agit pas de bouger son corps d'une seule façon, car vous ne renforcez alors qu'un seul type de mouvement et nos corps sont très dynamiques, ils ont donc besoin d'être entraînés et renforcés de multiples façons », raconte Carly Graham Brady, kinésithérapeute, coach de running et propriétaire de On Track Physical Therapy and Performance à Rochester, dans l'État de New York.

Pensez-y. Dans votre vie quotidienne, vous allez bouger de nombreuses façons : vous baisser pour ramasser quelque chose par terre, tendre la main pour attraper un objet dans une armoire ou vous tourner pour atteindre des affaires qui sont sur le siège arrière de votre voiture. Mais il y a d'autres raisons qui devraient vous convaincre d'intégrer ces mouvements à votre entraînement. Comme le fait qu'ils aident à résoudre les déséquilibres musculaires et les différences de force.

De plus, « dans un programme d'entraînement, il faut distinguer ces deux concepts pour périodiser ses routines et s'entraîner de manière optimale en se réservant des sessions de repos et de récupération », conseille Neil Panchal. « La périodisation est définie comme une manipulation planifiée des variantes d'entraînement (charge, séries et répétitions) afin d'adapter au mieux ses sessions et de prévenir le syndrome de surentraînement », explique une étude de 2015, publiée dans la revue International Journal of Sports Physical Therapy.

En incorporant les deux types de mouvements à votre routine, vous pourrez optimiser vos entraînements, ainsi que vos périodes de repos ou de récupération. Vous pourrez également travailler les groupes de muscles mentionnés plus haut, en alternant chaque mouvement deux fois par semaine, selon Neil Panchal. Le coach recommande de travailler ces groupes de muscles deux fois par semaine pour leur laisser le temps de récupérer pleinement. Les entraîner une fois par semaine serait insuffisant pour voir apparaître des changements significatifs, tandis que trois fois par semaine serait excessif pour récupérer de façon adéquate.

En sachant périodiser et planifier selon votre mode de vie et vos objectifs, vous pourrez incorporer les mouvements de pousser-tirer dans votre routine (et n'oubliez pas de travailler les abdos) sans pour autant vous surentraîner. Grâce à cela, vous réduirez les risques de blessures tout en améliorant vos résultats, explique Neil Panchal.

(Contenu apparenté : Qu'est-ce que le syndrome de surentraînement, et comment l'éviter)