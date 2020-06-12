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Fondamentaux intenses : enchaînement

Coaching
Dernière mise à jour : 16 juin 2020

Par Nike Training

Entraînements intensifs pour toute la famille
Entraînements intensifs pour toute la famille

Entraînement pour toute la famille : boostez votre famille avec cet entraînement de 30 minutes tout en puissance.

Décollez-les du canapé. Encouragez-les à bouger. Aidez-les à développer la résilience nécessaire pour continuer ! Cette séance d'entraînement dynamique pour toute la famille consiste à se motiver mutuellement pour ne jamais abandonner. Lancez-vous.

La résilience est essentielle pour rester actif, nous avons donc conçu cette activité pour faire de chacun un champion. Rassemblez votre famille et préparez-vous pour cet entraînement Fondamentaux intenses qui vous aidera à faire le plein d'énergie.

Entraînements intensifs pour toute la famille

Mettez du rythme

Essayez cet entraînement de 15 minutes non pas une fois, mais deux. Enchaînez les deux séries avec tous les membres de votre famille en vous donnant à fond.

Pour le premier tour, laissez les enfants composer une playlist de quatre titres pour vous accompagner jusqu'au bout de l'entraînement. Pour le second tour, ce sera aux parents de créer leur sélection de quatre chansons pour entretenir votre combativité jusqu'à la fin.

La résilience consiste à trouver la force de continuer, et la musique est une source d'énergie incroyable pour ces moments où nous devons puiser au fond de nos ressources. Alors, choisissez des musiques vraiment entraînantes, créez votre playlist, et mettez du rythme dans chaque mouvement.

Appuyez sur Commencer et plongez dans une demi-heure de haute intensité.

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Date de première publication : 12 juin 2020

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