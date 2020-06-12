Entraînements intensifs pour toute la famille

Essayez cet entraînement de 15 minutes non pas une fois, mais deux. Enchaînez les deux séries avec tous les membres de votre famille en vous donnant à fond.



Pour le premier tour, laissez les enfants composer une playlist de quatre titres pour vous accompagner jusqu'au bout de l'entraînement. Pour le second tour, ce sera aux parents de créer leur sélection de quatre chansons pour entretenir votre combativité jusqu'à la fin.



La résilience consiste à trouver la force de continuer, et la musique est une source d'énergie incroyable pour ces moments où nous devons puiser au fond de nos ressources. Alors, choisissez des musiques vraiment entraînantes, créez votre playlist, et mettez du rythme dans chaque mouvement.



Appuyez sur Commencer et plongez dans une demi-heure de haute intensité.