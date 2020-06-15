Complimenter les enfants pour un coaching optimal
Coaching
Par Nike Training
Enseignez aux enfants à célébrer leurs efforts pour leur permettre d'améliorer leurs résultats.
Dans cet article, nous vous montrons comment formuler des encouragements honnêtes et positifs afin de motiver vos enfants à poursuivre leurs efforts, même lorsqu'ils sont confrontés à l'adversité. Vous comprendrez pourquoi leurs progrès n'en seront que plus grands.
Lorsque vos enfants passent du temps à la maison, il est essentiel qu'ils se dépensent physiquement et gardent le moral. C'est pourquoi nous avons repris différents enseignements de l'engagement Made to Play de Nike afin de décomposer avec vous les 6 principes du coaching. Cette fois, nous évoquerons ensemble la notion de compliment. Pour ce faire, nous avons demandé à Houda Loukili, coach dans le cadre du programme Favela Street à Amsterdam, de nous parler de l'importance de cette question.
Félicitez les progrès réalisés
« Les enfants ne s'épanouissent vraiment que si nous stimulons leur mental », explique Houda Loukili.
Mais comment faire ? « En leur faisant des compliments sincères », répond-elle. Il est important de les complimenter sur des éléments qui dépendent d'eux, comme les efforts réalisés ou la détermination dont ils font preuve. Par exemple, on peut très bien dire quelque chose comme : « J'ai vu que cet exercice t'a créé des difficultés, mais tu as tenu bon. Bravo ! ».
Ces mots d'encouragement, simples et honnêtes, peuvent avoir sur vos enfants une incidence considérable. Houda Loukili insiste aussi sur le fait que, s'il est bon de ne pas être avare en compliments, faire preuve de patience l'est tout autant. Évitons d'avoir des exigences trop élevées dès le départ.
Vos enfants sont vos petits champions, alors concentrez-vous sur leurs petites réussites. Comme la coach le dit si bien : « donnez-leur du courage et célébrez la vie ».
« Formulez des compliments les plus sincères possible »
Houda Loukili, coach du programme Favela Street
Formez une équipe
Il est également très important de montrer à vos enfants que vous êtes de leur côté, même lorsqu'ils font des erreurs. En leur adressant des encouragements en abondance, en leur tapant dans la main par exemple, vous avez le pouvoir de créer de précieux instants de complicité. Faites-leur comprendre que vous êtes leur plus grand fan. « Encouragez vos enfants au maximum, ajoute Houda Loukili, surtout s'ils rencontrent des difficultés. » S'ils disent « Je n'y arrive pas », vous pouvez répondre par « Peut-être que tu n'y arrives pas pour le moment, mais je suis sûr que tu y arriveras si tu poursuis tes efforts. »