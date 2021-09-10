Nouveaux exemples
Emma Meesseman
Viser le ciel et garder les pieds sur terre. En dépit de tout ce qu'elle a accompli, Emma Meesseman, qui évolue aujourd'hui en WNBA, restera toujours « Emma de Ypres ».
Peu importe les sommets qu'elle a atteints dans sa carrière, Emma est toujours restée fidèle à elle-même. Dans cet article, nous abordons avec elle comment le soutien de son entourage et des gens de la ville qui l'a vue grandir lui a permis de devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Qu'elle soit avec ses amis et sa famille, ou qu'elle parcoure le monde avec sa bague de championne au doigt, Emma reste exactement qui elle est : juste Emma.
Tu as l'air très attachée à tes origines. C'est important pour toi ?
Emma : Je pense que c'est très important de ne pas oublier d'où je viens. Grandir ici m'a permis de toujours garder les pieds sur terre. Malgré tout ce qui s'est passé, je suis restée la même Emma. Les gens d'ici connaissent la vraie Emma, pas celle qui joue en Russie ou aux États-Unis, ni même Emma la MVP. Pour eux, je suis juste Emma. Et c'est ce que j'aime quand je suis à la maison.
« Les gens d'ici connaissent la vraie Emma, pas celle qui joue en Russie ou aux États-Unis, ni même Emma la MVP. Pour eux, je suis juste Emma. »
– Emma Meesseman
Que ferais-tu si un ami te disait que tu te comportes comme une diva ?
Emma : Je pense que j'aurais honte. Je ne saurais pas où me mettre. C'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'éviter en tâchant de garder les pieds sur terre.
Et si quelqu'un qui me connaît bien me disait : « je n'avais jamais vu cette facette de ta personnalité, et je ne l'aime pas du tout », je ne sais pas comment je réagirais, car ça me fait vraiment peur. Je n'aime pas les gens qui changent. Je vois des personnes qui changent du tout au tout au moindre succès. Dès qu'elles pensent avoir réussi quelque chose, elles commencent à se comporter différemment. C'est une attitude que je n'aime vraiment pas. Je n'ai pas besoin de telles personnes dans mon entourage.
« Malgré tout ce qui s'est passé, je suis restée la même Emma. »
– Emma Meesseman
Tu admires ta mère. Qu'as-tu appris d'elle en grandissant et quelle est son influence sur toi aujourd'hui ?
Emma : Je n'ai jamais vu ma mère jouer, mais on me disait qu'elle avait été une grande joueuse et qu'elle avait gagné de nombreux trophées. Ça a réveillé la bête de compétition en moi : j'étais décidée à devenir encore meilleure que ma mère. Elle ne m'a jamais poussée à jouer au basket. D'ailleurs, nous avons passé un accord au tout début de ma carrière : elle resterait ma mère et n'endosserait jamais le rôle de coach. La leçon la plus importante qu'elle m'a apprise est de rester simple et fidèle à soi-même. Elle et mon père ont vraiment veillé à m'inculquer cette valeur. Je ne me prendrai jamais pour quelqu'un d'autre, je resterai toujours exactement celle que je suis.
« Rester simple et fidèle à soi-même. »
– Emma Meesseman
En quoi le sport t'a-t-il aidée dans ta vie personnelle ? Tu as déjà évoqué le fait que ta carrière aux États-Unis t'avait aidée à avoir plus confiance en toi sur le terrain. Est-ce que c'est également vrai sur le plan personnel ?
Emma : Je trouve que oui. Le basketball m'a aidée à avoir plus confiance en moi dans ma vie personnelle. Je suis grande, et je suis une fille. Je crois que sans le basket, j'aurais eu plus de mal à m'accepter et à accepter mon corps. Mais maintenant, je fais partie d'un monde où tout le monde est grand, et où être grande est un atout. Personnellement, je suis sûre que ça m'a aidée et que ça m'a donné confiance en moi.
« Maintenant, je fais partie d'un monde où tout le monde est grand, et où être grande est un atout. »
– Emma Meesseman
Réalisatrice : Chaka (Charlene van Kasteren) @charlenevankasteren
Photographe : Jaimy Gail @jaimygail
Second photographe : Boris Lutters
Garder les pieds sur terre avec Emma Meesseman
« Je vois des personnes qui changent du tout au tout au moindre succès. Dès qu'elles pensent avoir réussi quelque chose, elles commencent à se comporter différemment. », nous a dit Emma. Pour cette globe-trotteuse secrètement casanière, l'essentiel est de rester fidèle à soi-même. Rejoignez Emma dans son aventure, qui pourrait devenir la vôtre un jour.