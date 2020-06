Donner confiance en soi à son enfant

La confiance est reine

« Il ne faut jamais oublier que le plus important, c'est de s'amuser », explique Julia qui, à la suite d'une blessure, a dû dire adieu à sa carrière de footballeuse semi-professionnelle avant de se passionner pour le coaching. Sa priorité aujourd'hui est d'aider les enfants à se dépenser et à faire de l'exercice en famille, en n'oubliant pas de « rester positifs et rire ensemble ».



En encourageant vos enfants et en les faisant se sentir comme des champions, vous pouvez considérablement renforcer leur confiance en eux. Selon Julia, « les enfants qui pratiquent un sport avec leurs parents développent un sentiment de fierté, qui leur permet d'améliorer leur vision d'eux-mêmes. » Nous savons que vous êtes déjà leur plus grand fan, mais lorsqu'il s'agit de sport, n'hésitez pas à crier plus fort que tout le monde, à leur donner cette fameuse petite tape dans le dos et à vous enflammer encore plus que d'habitude à chacun de leurs succès.