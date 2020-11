Comment trouver votre objectif pour vous motiver

Le sentiment d'avoir un but est également associé à une meilleure santé physique et mentale, ainsi qu'à une plus longue vie. « Considérez votre pourquoi comme une sorte de ligne directrice, votre étoile polaire personnelle. C'est ce qui vous donne la direction à suivre et qui vous dit quoi faire au quotidien, et cela ne doit pas changer, même si votre situation, elle, change », explique le Docteur Nicole Detling, coach en performances mentales et co-auteure de l'ouvrage « Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance. » Inévitablement, votre situation va changer, et ce que vous faites dans ces moments-là montre à quel point vous êtes en phase avec votre but dans la vie.



Imaginons que vous perdiez votre travail de bureau. Si vous passiez vos week-ends à faire des cupcakes pour vos amis et votre famille et que vous vous sentiez épanoui en le faisant, vous pourriez saisir cette occasion pour changer de métier. Au lieu de postuler pour un autre boulot impliquant d'innombrables réunions et e-mails, vous pourriez prendre des cours de pâtisserie et chercher un job de pâtissier. Ou imaginons qu'un orage vous empêche de faire votre run d'entraînement. Si votre pourquoi, ce sont les liens que vous avez avec votre père, qui courait avec vous quand vous étiez petit et qui vient vous encourager à toutes vos courses, vous pouvez utiliser ce temps pour faire un entraînement de renforcement musculaire pour les runners dans votre salon.



« Avoir un but dans la vie, c'est ce qui nous donne l'énergie, la force et la motivation de sauter du lit le matin, explique le Docteur Jim Afremow, psychologue du sport et auteur de « The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive. » Sans but dans la vie, une personne peut se sentir isolée, démotivée et à la dérive. » Difficile alors d'avancer, que vous soyez à la recherche d'un travail ou que vous vous lanciez dans un programme d'entraînement.