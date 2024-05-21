Créer des liens
Guide de coaching pour les filles
Selon les spécialistes, les filles ont de meilleures aptitudes sur les plans physique, mental, émotionnel et social quand elles ont la chance de pratiquer un sport. Mais aujourd'hui, les filles abandonnent le sport deux fois plus que les garçons. Nike œuvre avec des partenaires communautaires et des pros pour inverser la tendance. C'est pour ça qu'on a créé le Guide de coaching pour les filles : une aide destinée à encourager, valoriser et accompagner les jeunes athlètes.
Le sport est un atout très puissant pour de nombreuses raisons : les leçons qu'on en tire, la confiance en soi qu'on emmagasine et les liens qu'on crée. Quand les filles pratiquent un sport, elles apprennent de leurs pairs, coachs, parents et autres personnes qui façonneront leur développement en tant qu'athlètes* et équipières tout au long de leur vie.
Des spécialistes de la Women's Sports Foundation ont demandé à des filles ce qui leur plaisait dans la pratique du sport. La réponse la plus fréquente : se faire des potes et faire partie d'une équipe. Mais cette étude révèle une autre conclusion importante. Le plus souvent, les filles qui apprécient leur coach seront plus motivées pour continuer le sport à l'avenir. Pour ça, voici quelques conseils. Prends le temps d'apprendre à connaître chaque fille personnellement, privilégie les exercices en équipe et assure-toi que les filles sont régulièrement en binôme avec une nouvelle partenaire.
Les coachs qui ont le plus d'impact, toutes disciplines et tous niveaux confondus, sont les coachs qui entraînent la personne, et non la joueuse. Parfois, les personnes rencontrées dans le sport sont les plus importantes dans la vie d'une fille. Pour inciter les filles à faire du sport et à persévérer dans leur discipline, il faut créer des liens positifs entre les membres de l'équipe, mais aussi entre les coachs et les athlètes.
Donne-leur toutes les chances de réussir
- Incite-les à former un cercle
Les cercles créent un sentiment d'unité. Ils aident les filles (et les enfants en général) à établir plus facilement des liens avec les personnes qui les entourent. Elles se sentent aussi plus en sécurité : comme tout le monde est dans le cercle, rien ne se passe dans leur dos. La prochaine fois, demande à ton équipe de former un cercle.
- Apprends à connaître tes joueuses
Prends le temps d'apprendre à connaître tes joueuses. Pose-leur des questions et demande-leur régulièrement des nouvelles des choses dont elles t'ont parlé.
En créant des liens avec tes joueuses au-delà du sport, tu renforces la confiance et tu crées des relations positives.
- Retiens leurs noms
À chaque début de saison, profite des temps consacrés à la préparation et à l’échauffement pour apprendre le nom des membres de ton équipe. Découvre comment chaque fille veut qu'on l'appelle, et utilise son prénom ou son surnom. Prends l'habitude de nommer chaque fille aux entraînements.