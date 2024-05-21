Adapter les espaces sportifs pour les filles

Les filles ont besoin de vêtements confortables et adaptés, mais aussi d'espaces propres et sécurisés à proximité pour leurs besoins d'hygiène. Elles doivent pouvoir s'entraîner dans des endroits et à des horaires qui ne mettront pas en danger leur intégrité physique. Même s'il n'est pas possible de construire de meilleurs sanitaires, tu peux créer un environnement sécurisé et confortable en prenant en compte ces besoins dans l'organisation des séances de sport.

Et n'oublie pas qu'une grande partie des filles ne sont pas encouragées à faire du sport. Le simple fait d'être là peut constituer un risque pour elles. Il est donc primordial de leur proposer un environnement positif et sain où elles se sentent en sécurité et où elles peuvent s'amuser sans être jugées ni mises à l'écart.