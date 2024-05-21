Coacher les athlètes portant le hijab
Coaching for Belonging
Nike a la conviction que le sport est capable de faire avancer le monde, en commençant par les enfants. On le sait : les enfants qui bougent sont en meilleure santé et réussissent mieux à l'école, dans leur communauté et dans leur future carrière. C'est d'autant plus vrai pour les filles, qui ont souvent moins l'occasion d'être actives que les garçons.
Porter les vêtements adaptés, ça peut avoir un impact considérable sur la façon dont les filles font du sport. Pour certaines, ça passe par le port du hijab. Pour celles qui choisissent de le porter, le hijab peut être source de puissance et de force, dans le sport comme au quotidien.
Ce guide t'aidera à donner aux athlètes portant le hijab, et à leurs coéquipières, les informations et le soutien dont elles ont besoin pour continuer de jouer.
Car aucune fille ne devrait jamais avoir à choisir entre le sport et ses croyances.
Merci pour tout ce que tu fais pour inciter les filles à bouger !
« En racontant mon histoire, je veux encourager la prochaine génération à s'impliquer dans des sports improbables auxquels, traditionnellement, on n'a pas accès, par exemple l'escrime, la natation, la gym. »
Ibtihaj Muhammad
Escrimeuse, médaillée olympique et première Américaine musulmane à remporter une médaille olympique
Le b.a.-ba du hijab
Un hijab est un vêtement qui couvre la tête, porté par certaines femmes musulmanes. Il s'agit traditionnellement d'un symbole de modestie et de pudeur, qui est motivé par des raisons religieuses, culturelles ou familiales.
Les jeunes filles choisissent de porter le hijab à différents âges. Pour certaines, ça peut être au début de la puberté, voire avant. Pour d'autres, ça peut arriver quand elles se marient, à un âge particulier ou simplement au moment où elles le décident elles-mêmes. Certaines le portent quand elles le veulent, d'autres uniquement pour des pratiques liées à la religion et d'autres encore dès qu'elles sont en présence d'hommes extérieurs à leur famille.
Le port d'un hijab traditionnel ample dans le sport peut être compliqué et dangereux. Tout comme n'importe quel autre équipement, une coupe ample qui gêne la vue ou des matières non respirantes qui retiennent la transpiration peuvent poser problème pour des sports comme le basket ou le foot. Un hijab de sport (ou un hijab ajusté sans épingles ni attaches qui peuvent se décrocher) permet aux filles de bouger. Et les filles qui bougent font bouger le monde.
Les filles peuvent aussi choisir de porter des manches longues, des pantalons longs ou un legging. C'est un choix laissé à chacune, mais qui peut être obligatoire si elle veut participer.
« Mon conseil à une jeune joueuse portant le hijab est de ne jamais abandonner. Sois fière de ton identité musulmane, fière de ton hijab, donne-toi à fond et ne doute jamais de toi-même. Et, quand les gens n'attendent rien de toi, surprends-les toujours avec ton talent. »
Yasmin Said
Ligue de basket des femmes musulmanes (Muslim Women's Summer Basketball League)
Gros plan sur la manière de porter le hijab
Un hijab doit être confortable et couvrant. Le hijab Nike Pro est spécialement conçu pour jouer et faire du sport. Voici quelques conseils pour aider les filles à bien le porter :
- Vérifie que l'élastique au-dessus de la tête n'est pas trop bas sur le front. Si c'est le cas, le hijab est probablement trop grand, il bougera et glissera pendant que tu joues. Il y a aussi un strap intérieur pour le maintenir en place et l'empêcher de glisser. Assure-toi qu'il est bien ajusté, mais qu'il reste confortable.
- Si tu portes un maillot, essaie de rentrer le hijab à l'intérieur du décolleté ou du col pour être certaine qu'il ne bouge pas quand tu donnes tout sur le terrain.
- Certaines athlètes qui portent le hijab recommandent de nouer les cheveux en chignon bas pour un meilleur ajustement et plus de confort.
- Le hijab Nike Pro ne présente pas la même coupe qu'un hijab classique, il faut donc l'essayer plusieurs fois pour trouver la meilleure façon de l'ajuster.