Les avantages de courir en legging

Avantages des leggings de running et comment les porter
Guide d'achat
Un legging de running bien pensé vous offre tout le confort et le maintien nécessaires, tout en régulant votre température corporelle et en vous maintenant au sec.
Le legging de running devrait être un vêtement indispensable de votre équipement de sport. Il présente des avantages spécifiques en termes de performances, de confort et de praticité. Courir en legging peut améliorer vos runs, grâce à une silhouette plus aérodynamique qui rend vos mouvements plus fluides.
Qu'est-ce qu'un legging de running ?
Les leggings de running, tout comme les leggings classiques, sont conçus pour permettre de courir avec un confort exceptionnel. Ils sont ajustés au plus près du corps, mais restent souples pour une liberté de mouvement optimale lors de vos runs. Pour permettre cette souplesse, les leggings de running sont généralement confectionnés en matières synthétiques composées de polyester ou d'élasthanne.
Quels sont les avantages d'un legging de running ?
1.Des foulées aérodynamiques
Courir en legging vous permet de rendre votre corps plus aérodynamique et de réduire la friction à chaque foulée.
Certains adeptes de running ont la sensation que cela améliore leurs performances, tout en leur apportant un confort optimal et en leur permettant de rester plus concentrés.
Ce changement en apparence minime de votre tenue de running peut avoir un impact sur votre vitesse. Comme l'indique une étude récente publiée dans Materials Science and Applied Chemistry, « dans le sport, où chaque centième de seconde compte, la résistance aérodynamique et les pertes d'énergie qui y sont associées sont très importantes ».
En bref : Plus votre silhouette est aérodynamique, moins il y a de frictions et plus vous pouvez augmenter votre vitesse potentielle.
2.Confort et style
Il n'y a rien de pire qu'un vêtement de running inconfortable. Pendant un run, vous voulez vous concentrer sur vos mouvements et non sur vos vêtements.
C'est pourquoi vous avez besoin de vêtements de sport qui offrent un bon maintien, afin de pouvoir vous concentrer sur ce qui compte.
Les leggings de running sont des outils performants pour les athlètes qui souhaitent se concentrer sur leurs exercices.
Stylés, doux et simples, les pantalons de running ajustés restent en place tout au long de vos entraînements. Ils vous permettent de rester souple et libre de vos mouvements, et s'adaptent naturellement à chacune de vos foulées.
Le legging de running Nike Dri-FIT présente une conception extensible qui vous offre une liberté totale lorsque vous courez et le maintien nécessaire pour vous aider à rester au top, quelles que soient les exigences de votre sport ou de votre entraînement. La taille élastique intégrée présente un cordon de serrage extérieur qui vous permet d'ajuster la tenue pour un confort optimal.
3.Adaptation au climat
Les vrais runners et runneuses courent en toute saison, même en plein cœur de l'hiver. Vos vêtements de running doivent vous permettre de le faire.
Les leggings de running sont fabriqués avec des tissus doux, légers et respirants. Le tissu favorise la circulation de l'air pour vous offrir un maximum de fraîcheur lorsque votre run s'intensifie.
La technologie anti-transpiration permet d'éviter l'accumulation d'humidité, pour vous garantir une légèreté et une aération optimales.
Lorsque les températures chutent, un legging de running peut contribuer à garder vos muscles au chaud. Vous pouvez également porter d'autres vêtements par-dessus un legging de running, pour bénéficier d'une protection supplémentaire contre les éléments extérieurs.
Opter pour un legging de compression peut également apporter un effet isolant. Le tissu ajusté comprime légèrement votre corps, ce qui vous aide à conserver votre chaleur naturelle et améliore votre circulation sanguine.
Les leggings ne sont pas tous des vêtements de compression
Gardez à l'esprit que tous les leggings de running ne sont pas des vêtements de compression, c'est pourquoi les termes ne peuvent pas être utilisés de manière interchangeable. Assurez-vous de vérifier l'étiquette avant de faire votre choix.
La différence principale réside dans la technologie textile. Le tissu ajusté comprime les vaisseaux sanguins pour augmenter la pression sanguine et améliorer la circulation. Les leggings de compression sont réputés pour améliorer les performances et la récupération.
Une étude menée au Japon et publiée dans Frontiers in Physiology rapporte que les vêtements de compression pour le bas du corps réduisent les dommages musculaires après un run et permettent une récupération rapide. Cela peut améliorer la régularité d'entraînement.
Le legging de running Nike Pro Dri-FIT est conçu dans un tissu léger pour vous permettre de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de fraîcheur et de maintien, s'adaptant aux changements de température de votre corps tout au long de votre entraînement. La technologie anti-transpiration évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide, vous permettant ainsi de rester au sec.
Lorsque la température de votre corps augmente au cours de votre entraînement, le mesh au niveau de la poche avant et sur le haut des hanches favorise la circulation de l'air pour mieux réguler la température. Cela permet de laisser respirer votre corps.
Comment porter un legging de running
1.Superposez vos leggings
Pour savoir comment porter votre legging de running, basez-vous sur la température extérieure.
Par temps chaud, le legging seul est suffisant. Choisissez un legging composé de tissus légers et respirants.
Si vous vous sentez mal à l'aise lorsque vous portez seulement le legging, ajoutez un short de sport par-dessus ou portez un haut plus long.
Lorsque les températures chutent, vous pouvez porter d'autres vêtements par-dessus un legging de running. Par exemple, enfilez en première couche un haut de compression à manches longues et un legging, puis en couche extérieure, optez pour une veste et un pantalon de running coupe-vent.
2.Que porter sous un legging
Vous vous êtes peut-être déjà demandé ce que vous deviez porter sous un legging de running ? La réponse est simple : ce qui vous offre le plus de confort.
Pour certains, cela signifie ne pas porter de sous-vêtements. Si cela ne vous convient pas, optez pour des sous-vêtements sans coutures. En termes d'hygiène, les deux options se valent. Assurez-vous juste de vous doucher et de laver votre legging de running après votre entraînement.
3.Types de leggings
Il existe différents types de leggings de running en fonction de vos besoins.
Les leggings de running Nike incluent des leggings de compression, des leggings taille haute et des leggings ¾, disponibles dans différentes épaisseurs. Quel que soit votre style, il existe probablement un legging de running fait pour vous.
La différence entre un pantalon de running et un legging de running réside dans la coupe : le legging est ajusté et près du corps tandis que le pantalon est plus ample. En raison de la différence de coupe, vous pouvez porter un legging en dessous d'un pantalon de running.
La différence entre un legging et un legging de running est surtout une question d'épaisseur. Les leggings de running sont extensibles et légers, tandis que les leggings pour le quotidien sont plus épais et ne permettent pas la superposition.
Un conseil rapide
Courir avec un legging peut rendre votre run plus agréable et plus efficace. Un bon legging offre un maintien optimal et s'adapte en permanence pour réguler votre température corporelle et permettre à vos muscles de bouger librement.
Sources
- Lower Limb Sports Compression Garments Improve Muscle Blood Flow and Exercise Performance During Repeated-Sprint Cycling