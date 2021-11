Que faut-il manger et comment pour réduire le stress selon des experts en nutrition

Votre cerveau est le quartier général de vos capacités cognitives (votre aptitude à vous rappeler que votre prof ou patron vous a confié une tâche, et à l'exécuter) et de vos émotions. Les aliments exercent un effet sur tout cela, en bien comme en mal. En arrivant dans l'appareil digestif, ils envoient au cerveau un message qui améliore ou détériore vos performances et votre bien-être cérébraux, explique Katherine Haysbert, consultante certifiée en nutrition et diplômée d'une école de cuisine naturelle à Vancouver, en Colombie-Britannique.

D'une manière plus spécifique, chaque aliment que vous ingurgitez est soit un élément reconnu par le corps (facilement digéré et exploité) soit un composé que le corps ne reconnaît pas (susceptible de provoquer des problèmes digestifs), indique Katherine Haysbert. Les gâteaux, le pain blanc, les barres « énergétiques » contenant du chocolat et du beurre de cacahuètes, et tout aliment ayant subi une transformation importante forcent votre corps à jouer au détective pour comprendre comment décomposer leurs ingrédients et, au bout du processus, comment utiliser les nutriments. Ce processus favorise souvent l'inflammation, qui peut soumettre le corps entier à des contraintes et activer votre système nerveux sympathique (c'est-à-dire la réponse « combat ou fuite »), précise Katherine Haysbert. À l'arrivée, vous vous sentez mal.

Cette inflammation perturbe également la communication entre le système digestif et le cerveau, empêchant leur fonctionnement optimal, explique Carrie Decker, docteur en naturopathie et experte des dysfonctionnements gastro-intestinaux à Portland, Oregon.

Ces symptômes réactifs peuvent sembler temporaires, mais si votre alimentation provoque sans cesse des problèmes de digestion, vous risquez de créer un état de stress et d'inflammation chronique, souligne Carrie Decker. Ce mode de vie engendre une dégradation de l'humeur, tout en favorisant l'anxiété et l'irritabilité, ce qui peut éventuellement affaiblir le système immunitaire, ajoute-t-elle. Un tableau peu réjouissant.