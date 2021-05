Les kilomètres vous attendent : lame de course Nike Sole 2.0 x Össur

Phase 5 : touches finales

Leçon à retenir : on peut toujours faire mieux. Alors quelle est la suite ?

Étant donné que la plaque à pointes était en bonne voie, George s'est consacré à la semelle pour la route. Pour trouver des idées, il s'est souvenu de la première fois qu'il a vu la Nike Sole 1.0 en action : sur des enfants en train de s'éclater lors d'un événement organisé par la Challenged Athletes Foundation (CAF) quelques années auparavant.

« J'ai vu de jeunes athlètes handisport courir sur l'herbe, sur la route, jouer au basketball et à d'autres sports, se souvient-il. C'était très inspirant de voir comment l'association de la lame Össur et de la semelle Nike Sole libérait ces athlètes, qui mettaient plein d'énergie et d'optimisme à apprendre des techniques pour mieux bouger dans les stages de la CAF. »

Pour obtenir la polyvalence multi-sports et multi-surfaces dont ont besoin les athlètes pratiquant toutes les activités possibles et imaginables, George explique qu'il a « pris les meilleurs éléments d'adhérence du basketball et du running (chevrons et ergots) et qu'il a cherché à créer l'hybride parfait. »

Le résultat de ce mélange est visible du premier croquis jusqu'au produit fini ci-dessus. Mais comme tout innovateur digne de ce nom, George est déjà en train de réfléchir aux futures améliorations qu'il peut apporter, comme par exemple un arsenal complet d'options d'adhérence spécifiques à chaque sport.

« Peut-être [qu'on va créer] une solution encore plus robuste pour le trail, songe-t-il. Et peut-être une juste pour le basketball, vous auriez [alors] quatre semelles différentes et interchangeables. »

Ou plus, d'ailleurs. Il y a tellement à faire en matière d'innovation pour les athlètes handisport. Comme le dit si bien George : « Qui sait ce qui est possible ‏? » Une chose est sûre, il fera de son mieux pour le découvrir.