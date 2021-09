La tête dans les nuages : des terrains sur les toits de Hong Kong

Terrain de Siu Hei — Créer du lien

Lorsque l'équipe de One Bite a observé cet espace pour la première fois, elle a constaté que le terrain de jeu à deux niveaux était non seulement délabré, mais aussi cloisonné par des barrières séparant les terrains supérieurs et inférieurs. Le premier objectif de l'équipe a été de procéder à une transformation fonctionnelle, en ouvrant l'espace par la création de gradins qui favorisent la libre circulation des usagers. L'équipe s'est ensuite attachée à renforcer la polyvalence des terrains et à développer leur rôle intergénérationnel. Comme cet espace se trouve sur le toit d'un immeuble de logements sociaux, où les groupes d'âge et les centres d'intérêt sont très variés, l'équipe de conception a exploité l'espace au maximum en ajoutant un sentier pédestre, des pneus sur lesquels grimper, des terrains de basketball et même une zone de « jeu libre » conçue pour encourager les mouvements créatifs des enfants. Pour s'assurer que le marquage des terrains était parfait et conforme à la réglementation, Melody et l'équipe se sont appuyés sur les recommandations de la ligue locale, la Hong Kong Playground Association.