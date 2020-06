Comment trouver la bonne chaussure de running

Choisissez votre chaussure en fonction de votre run

« Pour les runs tranquilles du quotidien, une chaussure neutre, équipée d’un amorti léger, convient tout à fait », indique Jason Fitzgerald, coach certifié de la fédération américaine d'athlétisme et auteur du podcast The Strength Running, qui dirige également le programme Strength Running. La plupart des chaussures de running présentent un mélange d'amorti et de réactivité qui vient soulager les jambes sur de longues distances tout en assurant un retour d'énergie suffisant lorsque vous souhaitez accélérer l'allure.



Pour les courses et les entraînements de vitesse, en revanche, une chaussure plus légère peut s'avérer utile, ajoute Chris Bennet. (Lorsque vous fournissez un effort intense, mieux vaut réduire au maximum le poids que soulève votre pied à chaque foulée.) Quant aux entraînements sur piste d'athlétisme, l'idéal est peut-être d'investir dans des chaussures à pointes, qui s'enfoncent dans la surface synthétique de la piste et vous aident à maintenir l'adhérence au sol lors des sprints. « Les pointes sont idéales, mais des chaussures de course plates, plus basses et plus légères, peuvent également procurer aux runners des sensations optimales sur la piste tout en leur offrant la possibilité de courir sur d'autres types de surface », ajoute Robyn LaLonde, coach Nike Run Club à Chicago.



Si vous courez hors route, il est probable que vous ayez besoin de chaussures de trail pour mieux appréhender les racines, les cailloux, les rochers, ainsi que les surfaces plus meubles et accidentées, souligne la coach. Elles intègrent une semelle résistante ainsi qu'une base plus large, équipée d'un motif d'adhérence permettant d'accrocher le sol plus efficacement. Certaines chaussures de trail sont résistantes à l'eau ou même imperméables, et elles comportent un col au niveau de la cheville pour empêcher que des débris ne viennent se loger à l'intérieur. Si vous comptez parcourir des chemins particulièrement caillouteux ou pentus, Robyn LaLonde recommande de prendre une chaussure dotée d'une plaque spéciale au niveau de la semelle intermédiaire, laquelle contribue à protéger vos pieds des chocs impromptus et des atterrissages maladroits tout en facilitant votre progression sur des pentes plus fortes.