Que faire si vous ne sentez pas les muscles de votre périnée après l'accouchement selon les experts

En dépit du soulagement d'avoir votre bébé dans vos bras et non plus dans votre utérus, les premières semaines à la maison (ou plutôt les premiers mois) ne sont pas vraiment de tout repos. En plus des nouvelles responsabilités et des émotions qui surgissent, votre corps continue de se transformer encore et encore, et vous pouvez avoir l'impression de ne plus être vraiment vous-même. Voici un problème de taille : même si vous débutez un travail de rééducation périnéale (ce qui est une très bonne idée) et sollicitez les muscles pelviens, vous allez peut-être vous rendre compte, à votre grande surprise, que vous ne ressentez… absolument plus rien.



Ne paniquez pas. Votre périnée, cet ensemble de muscles en forme de trampoline situé entre l'os pubien et le coccyx, a dû s'étirer de manière considérable pour permettre au bébé de sortir. (Si vous avez accouché par césarienne, votre périnée est probablement encore fatigué d'avoir porté le poids du bébé et du placenta.) Même pour celles qui ont effectué des étirements et des renforcements du périnée de manière rigoureuse, il est très courant d'avoir des sensations étranges ou même de ne rien ressentir du tout dans cette région après l'accouchement, affirme Laurel Proulx, kinésithérapeute spécialisée en santé pelvienne à Colorado Springs et fondatrice de l'institut FEM Physical Therapy.



Aider le périnée à se remettre de l'accouchement avec des exercices de renforcement et des étirements doux dans les semaines qui suivent est un bon moyen de se préparer à reprendre une activité physique plus tard : « vous devriez vous sentir plus fortes et plus soutenues », affirme Laurel. Cela peut aider à prévenir les fuites urinaires qui surviennent lorsque vous faites du sport après l'accouchement. Mais commencer les exercices n'est pas chose facile si vous ne trouvez pas votre périnée.



« Après une entorse à la cheville ou une rupture des ligaments croisés, on ne récupère pas immédiatement les sensations exactes ou la coordination. C'est la même chose pour votre périnée après l'accouchement », explique Laurel. Avec le temps et la guérison du muscle, vous devriez naturellement retrouver petit à petit le contrôle de votre périnée, mais il est toujours judicieux de réaliser une évaluation auprès d'un kinésithérapeute spécialisé en santé pelvienne dans les quatre à six semaines qui suivent l'accouchement. En attendant, voici quelques méthodes à effectuer chez vous pour vous reconnecter avec votre périnée.