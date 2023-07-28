Comment mesurer son tour de tête
Guide d'achat
Découvre comment mesurer ton tour de tête et trouve la taille parfaite pour tes chapeaux, bonnets et casquettes Nike.
Que tu mettes une casquette de running, un bonnet cozy ou un bob, connaître ta taille t'aidera à trouver un modèle ajusté et confortable.
Comment fonctionnent les tailles de bonnets et de casquettes ? Comment trouver la bonne taille ? Suis ce guide pour apprendre à mesurer avec précision ton tour de tête et trouver la taille Nike correspondante.
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Comment mesurer son tour de tête
1. Pour trouver la bonne taille, commence par mesurer ton tour de tête avec un mètre ruban. Place le mètre ruban autour de ta tête, au niveau de ton front (à environ 2 cm de tes sourcils).
2. Pour plus de précision, le mètre ruban doit passer juste au-dessus de tes oreilles et en dessous du petit relief à l'arrière de ta tête.
Tu n'as pas de mètre ruban ? Utilise un morceau de ficelle en suivant les mêmes instructions. Mesure ensuite la ficelle à l'aide d'une règle. Note la mesure, qui représente la circonférence de ta tête en centimètres.
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Comment trouver sa taille de bonnets et casquettes
Compare ta mesure à celles du guide des tailles des bonnets, casquettes et accessoires pour la tête Nike pour trouver ta taille. Par exemple, si ton tour de tête mesure 56 centimètres, tu feras une taille 7, donc entre S et M.
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Qu'est-ce qu'une « taille unique » ?
Certains modèles Nike, comme les bonnets et plusieurs casquettes, ne sont disponibles qu'en taille unique. Ces tailles uniques sont généralement adaptées aux tours de tête compris entre 54 et 61 centimètres. Les bonnets sont assez extensibles et conviennent donc à la plupart des têtes. On retrouve des bandes réglables sur certains modèles, mais aussi des fermetures à boucle ou à bouton-pression. Parfait pour l'ajuster comme tu veux !
Rédaction : Jessica Murri