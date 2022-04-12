Comment les données alimentent la conception de chaussures Nike

Analyze this : les données au service de la conception
Innovation
Nous innovons dans le domaine de l'analyse de données pour intégrer davantage de matières recyclées dans nos modèles classiques. Mais les changements visuels sont si subtils que vous ne les remarquerez même pas.
Présentée par Move to Zero : la démarche zéro déchet et empreinte carbone nulle de Nike pour protéger le futur du sport.
Si vous voulez faire la différence au niveau de la conception de produits, les matières sont un bon point de départ.
Environ 70 % de l'empreinte carbone de Nike provient des matières. Ainsi, même de petits changements peuvent réduire considérablement nos émissions.
« Nous savions que nous avions la responsabilité de changer nos matières », explique Isabel Torres, développeuse de matières pour chaussures, en référence à la gamme de produits Nike Air Max. « C'est comme couper l'eau lorsqu'on se brosse les dents, c'est tout simplement du bon sens. »
Mais même les changements relevant du bon sens peuvent être difficiles à mettre en œuvre sans les bonnes informations. C'est là que les données entrent en jeu.
« L'un des rôles des données est d'aider les designers à donner vie à leur vision », explique Nina Watkins, qui fait partie d'une équipe d'analystes de données qui fournit aux designers les outils nécessaires pour prendre de meilleures décisions concernant les matières. Comment procèdent-ils ?
Les progrès en matière de conception durable sont possibles grâce à des analystes de données comme Nina Watkins, en photo ci-dessus.
Peser le pour et le contre
Si vous vous êtes déjà demandé comment la quantité de contenu recyclé est mesurée, c'est à quelqu'un comme Nina qu'il faut poser la question.
« Le calcul est essentiellement de l'algèbre de base », explique Nina. « Mais il faut un gros travail d'équipe pour que cela se concrétise ». La plus grande difficulté consiste à suivre le contenu recyclé de chaque composant de chaque fournisseur, ce qui n'est pas une mince affaire.
« C'était un tout nouveau processus, que nous découvrions au fur et à mesure », poursuit-elle. « Au début, je pesais physiquement chaque composant de la chaussure, un par un, sur une balance de cuisine. »
Pour déterminer le contenu recyclé d'une chaussure, Nina a utilisé une balance de cuisine pour peser chaque composant.
Comment mesurer la quantité de matière recyclée dans une chaussure :
- Relevez le pourcentage de matière recyclée de chaque composant.
- Multipliez ce pourcentage par le poids de ce composant pour obtenir le poids recyclé de ce composant.
- Additionnez ces poids recyclés (x les dizaines d'éléments de la chaussure).
- Divisez le poids total recyclé par le poids total du produit fini des chaussures.
- Le chiffre final = pourcentage du poids en matières recyclées pour une paire de chaussures. Voilà !
« Maintenant, avec l'aide incroyable de nos partenaires d'usine, nous avons pu mettre à l'échelle cette méthodologie originale, explique Nina. Non seulement ils fabriquent nos chaussures, mais ils pèsent aussi méticuleusement chaque composant avant chaque série d'échantillons. »
Ce flux de données à grande échelle fournit aux designers Nike des informations essentielles sur les matières présentes dans leur boîte à outils, que ce soit pour développer de nouvelles chaussures ou revisiter des modèles classiques.
Grace (à gauche) et Isabel utilisent des données pour pouvoir prendre des décisions appropriées en matière de conception.
Utiliser les données
Un exemple concret de décisions basées sur les données est la transformation discrète des sneakers Nike Air Max 90, 95 et 97 pour Femme.
« Ces sneakers sont des icônes », explique Grace Lee, Senior Materials Designer. « Mais Nike est synonyme d'innovation et en recherche constante d'amélioration. Dans ce cas, nous savions que nous pouvions faire évoluer ces sneakers pour utiliser davantage de matières recyclées. »
Leur objectif était de moderniser les modèles phares de la gamme Air Max, l'une des plus populaires de Nike.
Grace Lee, Senior Materials Designer, compare des palettes de matières.
Ce projet a été nommé Better Essentials. « Better », « mieux » en français, parce que l'objectif était d'avoir plus de matières recyclées que les modèles originaux. « Essential », « essentiel » en français, car cette version plus respectueuse de l'environnement ne devait pas oublier ce qui avait fait la renommée des modèles originaux.
« Nous avons minutieusement étudié les moindres détails : la sensation, l'odeur, le toucher, tout, explique Negin Mani, Product Line Manager. Ainsi, les fans de Nike obtiennent le même produit, tout en contribuant à réduire l'impact environnemental en utilisant des matières recyclées. »
Exemples de produit final du projet Better Essentials : les chaussures Nike Air Max 95, conçues avec au moins 20 % de leur poids en matières recyclées.
Adapter le design
Grâce aux données et aux outils d'analyse à sa disposition, l'équipe a pu prendre des décisions innovantes concernant les matières. Tout a été revu, des lacets à la doublure, en passant par la semelle intermédiaire, grâce à des solutions recyclées et présentant un impact moindre.
Résultat : des chaussures conçues avec au moins 20 % de leur poids en matières recyclées.
Cette transformation n'est pas faite pour être visible. Un véritable fan de Air Max ne devrait pas pouvoir remarquer le changement de matières.
L'équipe a-t-elle réussi ?
« Je suis une experte des matières et je ne suis pas capable de faire la différence entre les matières originales et les matières recyclées », indique Grace.
On dirait que c'est une réussite.
Pour plus d'informations : rendez-vous sur la page Nike.fr/developpement-durable pour suivre chaque étape de notre parcours et découvrir comment nous pouvons faire avancer ensemble la démarche Move to Zero visant le zéro déchet et une empreinte carbone nulle.
Photographie : Ariel Fisher
Rédaction : Sallie Stacker
Présentée par Move to Zero : la démarche zéro déchet et empreinte carbone nulle de Nike pour protéger le futur du sport.
Si vous voulez faire la différence au niveau de la conception de produits, les matières sont un bon point de départ.
Environ 70 % de l'empreinte carbone de Nike provient des matières. Ainsi, même de petits changements peuvent réduire considérablement nos émissions.
« Nous savions que nous avions la responsabilité de changer nos matières », explique Isabel Torres, développeuse de matières pour chaussures, en référence à la gamme de produits Nike Air Max. « C'est comme couper l'eau lorsqu'on se brosse les dents, c'est tout simplement du bon sens. »
Mais même les changements relevant du bon sens peuvent être difficiles à mettre en œuvre sans les bonnes informations. C'est là que les données entrent en jeu.
« L'un des rôles des données est d'aider les designers à donner vie à leur vision », explique Nina Watkins, qui fait partie d'une équipe d'analystes de données qui fournit aux designers les outils nécessaires pour prendre de meilleures décisions concernant les matières. Comment procèdent-ils ?
Les progrès en matière de conception durable sont possibles grâce à des analystes de données comme Nina Watkins, en photo ci-dessus. Pour
déterminer le contenu recyclé d'une chaussure, Nina a utilisé une balance de cuisine pour peser chaque composant.
Peser le pour et le contre
Si vous vous êtes déjà demandé comment la quantité de contenu recyclé est mesurée, c'est à quelqu'un comme Nina qu'il faut poser la question.
« Le calcul est essentiellement de l'algèbre de base », explique Nina. « Mais il faut un gros travail d'équipe pour que cela se concrétise ». La plus grande difficulté consiste à suivre le contenu recyclé de chaque composant de chaque fournisseur, ce qui n'est pas une mince affaire.
« C'était un tout nouveau processus, que nous découvrions au fur et à mesure », poursuit-elle. « Au début, je pesais physiquement chaque composant de la chaussure, un par un, sur une balance de cuisine. »
Grace (à gauche), Negin (au centre) et Isabel utilisent des données pour pouvoir prendre des décisions appropriées en matière de conception et choisir
les matières les plus durables possibles.
Comment mesurer la quantité de matière recyclée dans une chaussure :
- Relevez le pourcentage de matière recyclée de chaque composant.
- Multipliez ce pourcentage par le poids de ce composant pour obtenir le poids recyclé de ce composant.
- Additionnez ces poids recyclés (x les dizaines d'éléments de la chaussure).
- Divisez le poids total recyclé par le poids total du produit fini des chaussures.
- Le chiffre final = pourcentage du poids en matières recyclées pour une paire de chaussures. Voilà !
« Maintenant, avec l'aide incroyable de nos partenaires d'usine, nous avons pu mettre à l'échelle cette méthodologie originale, explique Nina. Non seulement ils fabriquent nos chaussures, mais ils pèsent aussi méticuleusement chaque composant avant chaque série d'échantillons. »
Ce flux de données à grande échelle fournit aux designers Nike des informations essentielles sur les matières présentes dans leur boîte à outils, que ce soit pour développer de nouvelles chaussures ou revisiter des modèles classiques.
Utiliser les données
Un exemple concret de décisions basées sur les données est la transformation discrète des sneakers Nike Air Max 90, 95 et 97 pour Femme.
« Ces sneakers sont des icônes », explique Grace Lee, Senior Materials Designer. « Mais Nike est synonyme d'innovation et en recherche constante d'amélioration. Dans ce cas, nous savions que nous pouvions faire évoluer ces sneakers pour utiliser davantage de matières recyclées. »
Leur objectif était de moderniser les modèles phares de la gamme Air Max, l'une des plus populaires de Nike.
« Nous savions que nous pouvions faire évoluer les sneakers pour utiliser des matières plus durables », explique Grace Lee, Materials Designer, en photo ici.
Ce projet a été nommé Better Essentials. « Better », « mieux » en français, parce que l'objectif était d'avoir plus de matières recyclées que les modèles originaux. « Essential », « essentiel » en français, car cette version plus respectueuse de l'environnement ne devait pas oublier ce qui avait fait la renommée des modèles originaux.
« Nous avons minutieusement étudié les moindres détails : la sensation, l'odeur, le toucher, tout, explique Negin Mani, Product Line Manager. Ainsi, les fans de Nike obtiennent le même produit, tout en contribuant à réduire l'impact environnemental en utilisant des matières recyclées. »
La développeuse de matières pour chaussures, Isabelle Torres (à gauche), au travail. Exemples du produit final
du projet Better Essentials (à droite).
Adapter le design
Grâce aux données et aux outils d'analyse à sa disposition, l'équipe a pu prendre des décisions innovantes concernant les matières. Tout a été revu, des lacets à la doublure, en passant par la semelle intermédiaire, grâce à des solutions recyclées et présentant un impact moindre.
Résultat : des chaussures conçues avec au moins 20 % de leur poids en matières recyclées.
Cette transformation n'est pas faite pour être visible. Un véritable fan de Air Max ne devrait pas pouvoir remarquer le changement de matières.
L'équipe a-t-elle réussi ?
« Je suis une experte des matières et je ne suis pas capable de faire la différence entre les matières originales et les matières recyclées », indique Grace.
On dirait que c'est une réussite.
Pour plus d'informations : rendez-vous sur la page Nike.fr/developpement-durable pour suivre chaque étape de notre parcours et découvrir comment nous pouvons faire avancer ensemble la démarche Move to Zero visant le zéro déchet et une empreinte carbone nulle.
Photographie : Ariel Fisher
Rédaction : Sallie Stacker