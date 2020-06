Comment gérer les difficultés du running

03. Travaillez sur ce que vous contrôlez

Ce n’est pas parce que vous ne parvenez pas à réaliser le run que vous aviez prévu que vous ne pouvez pas améliorer vos performances. Essayez plutôt de vous concentrer sur un autre aspect du running.



Si vous pouvez courir ne serait-ce que quelques minutes, travaillez votre posture. Soyez attentif aux mouvements de vos épaules, vos bras, vos hanches, vos genoux et vos pieds. Votre menton dépasse-t-il votre poitrine ? Si c’est le cas, vos pieds sont probablement alignés sous vos hanches. Vos épaules sont-elles relâchées, en position basse ? Veillez-vous à garder vos bras dans l'axe de votre corps, plutôt que de les balancer de gauche à droite ? Vos mains sont-elles détendues et frôlent-elles vos hanches à chaque foulée ? Ces questions sur votre posture vous aideront à identifier les faiblesses et les déséquilibres sur lesquels vous pouvez travailler au repos.



Si vous ne pouvez pas courir, pratiquez votre respiration ventrale. Elle vous sera utile lors de votre prochain run. En respirant profondément et de manière contrôlée avec votre abdomen, vous favorisez l'oxygénation de vos muscles. Inspirez pour gonfler le bas du ventre et permettre à votre abdomen de se tendre. Puis relâchez et expirez pendant quelques secondes. Essayez de répéter l’exercice durant plusieurs minutes. Ces respirations profondes ralentiront votre rythme cardiaque et vous apaiseront lorsque les choses se corsent, que ce soit lors d’un run ou au quotidien.



04. Célébrez les petites victoires

Le running ne se résume pas à des records de vitesse ou de distance. Fixez-vous de petits objectifs et n’oubliez pas de vous récompenser à chaque fois que vous les atteignez.



Repenser ce qui constitue une réussite vous aidera à réévaluer les bienfaits du running de manière à en profiter encore davantage.



05. Concentrez-vous sur le long terme

Soyons réalistes : parfois, un programme d'entraînement peut complètement dérailler. Au lieu de vous attarder sur vos difficultés, choisissez plutôt de vous concentrer sur le long terme en abordant votre training sous un angle différent. Quelle que soit votre nouvelle routine, privilégiez la régularité et, lorsque cela est possible, progressez à partir de là.



« La régularité est essentielle, mais courir régulièrement ne veut pas dire courir constamment. En fait, la régularité est avant tout une question de flexibilité, explique Chris. Si vous ne pouvez pas courir pendant 50 minutes, courez pendant 15 minutes. Si vous ne pouvez pas courir du tout, réalisez des exercices, dansez, marchez ou écrivez dans votre journal de running. »



Selon Chris, c'est ce type de flexibilité qui vous permettra d’améliorer votre forme physique, mais également de rester motivé.



« Il n’est pas nécessaire de courir pour avoir une attitude de runner au quotidien. Et lorsque vous ne pouvez pas courir, il y a d’autres moyens de profiter des bienfaits que vous apportent habituellement vos runs. »