Comment et pourquoi détendre un périnée tendu pendant la grossesse

Difficile de ne pas se sentir forte en faisant quelques pompes et en voyant les biceps gonfler quelques secondes après. Développer sa force musculaire par le biais de mouvements difficiles, en particulier des mouvements dont on voit instantanément le résultat, c'est quelque chose dont on peut objectivement être fière. Mais tous les muscles ne sont pas forcément visibles, et certains fonctionnent mieux grâce à des exercices de relâchement et de renforcement.



C'est le cas du périnée, en particulier si vous êtes enceinte.



Avant de voir en détails le comment et le pourquoi, voici une brève définition : les muscles du périnée entourent l'os pubien et le coccyx, formant une surface qui soutient vos organes à la façon d'un trampoline.



À chaque fois que vous allez aux toilettes, quand vous avez des rapports sexuels ou lors de l'accouchement (!), les muscles du périnée doivent s'étendre et s'ouvrir. Un périnée tendu, qui s'est raccourci ou qui est remonté a beaucoup plus de mal à remplir ces fonctions, explique le Dr Laurel Proulx, kinésithérapeute spécialisée dans la santé pelvienne à Colorado Springs et fondatrice de FEM Physical Therapy.