Vous souhaitez faire du sport pendant l'allaitement ? Suivez simplement ces conseils d'experts

Ceci est un MIP (message d'intérêt post-partum), et non de la publicité pour les brassières de sport Nike, c'est promis : même si vous rentrez encore dans l'une de vos brassières de sport prénatales, ne le faites pas (à moins que vous soyez toujours bien confortable dedans et qu'elle ne vous maintienne bien).



Les brassières, en particulier celles à armatures, qui sont trop serrées ou qui rentrent dans la peau à certains endroits peuvent contribuer à boucher les canaux lactifères, explique Jessica McKee, infirmière diplômée et consultante en lactation certifiée IBCLC basée dans le comté de Ventura, en Californie. C'est parce que la brassière peut appliquer une pression sur les canaux lactifères, entraînant un afflux de lait qui reste « coincé » à un endroit. Elle explique qu'en cas de canal bouché, c'est comme si vous aviez un caillou dur, parfois douloureux dans la poitrine. Il peut être difficile d'en venir à bout, et cela peut parfois se transformer en mastite, une infection du tissu mammaire pouvant être accompagnée de fièvre ou de symptômes grippaux. Faites donc tout votre possible pour éviter cela.



Vous pouvez essayer une brassière de sport spécialement conçue pour allaiter ou tirer le lait, mais si vous n'arrivez pas à en trouver une qui convienne à votre morphologie, pas de panique. Vous pouvez faire sans. Si possible, faites-vous conseiller des brassières de sport en magasin pour en trouver une adaptée, car il vous faudra peut-être une plus grande taille ou un modèle offrant plus de maintien que vous ne l'auriez pensé, précise Brianna Battles. Si vous n'avez pas d'autre choix que de faire vos achats en ligne, effectuez ces tests rapides préconisés par Jessica McKee avant d'ôter les étiquettes : pour commencer, vous devez pouvoir glisser deux doigts sous le bandeau et deux doigts sous les bretelles. Ensuite, courez ou sautez sur place, levez les bras au-dessus de la tête et asseyez-vous pour vérifier si elle est confortable en bougeant. La brassière doit être ajustée mais pas trop serrée non plus, de manière à ne pas vous comprimer.