Comment composer avec des parents qui veulent garder le contrôle sur la pratique sportive de leurs enfants d'après le coach Patrick Sang

Les proches pensent souvent que mettre une forme de pression contribuera à atteindre leur objectif, quel qu'il soit. Ils pensent qu'un runner doit juste se donner un peu plus le jour de la course. Ils ne voient pas toujours que le véritable effort réside dans les heures et les heures d'entraînement et de préparation et que la motivation la plus puissante vient de l'intérieur.



Tu as dit que tes parents avaient eux-mêmes été des athlètes, mais il semble qu'ils aient oublié cette routine quotidienne et combien tous les sports exigent des sacrifices et des efforts. Je pense que tu devrais inviter tes parents à venir aux entraînements pour qu'ils voient comment tu t'échauffes, tu t'étires, tu t'élances des starting-blocks, encore et encore. Comment tu travailles sur ton allure, ta posture et ton mental. Quand ils verront ce qui se passe vraiment dans ton sport, ils seront peut-être capables de comprendre combien tu te donnes à fond déjà chaque jour. Ils pourront peut-être mettre de côté leur anxiété et te dire : « Tu peux le faire ! »



Parfois, la réponse ne consiste pas à tenir sa famille à l'écart, mais au contraire à la faire participer pour l'aider à comprendre ton fonctionnement et ta passion.



Si cela ne suffit pas à réduire leur pression sur toi, il faudra te faire entendre d'eux. Explique-leur que leurs commentaires te perturbent plus qu'ils ne te motivent. Dis-leur combien tu aimes ton sport, tout comme ils aimaient le leur. Cela te demandera du courage. Mais cela en vaudra la peine.



Si tes parents étaient ici avec moi en ce moment, je leur dirais qu'ils ont de la chance d'avoir une fille comme toi qui aime profondément son sport. Je leur dirais que ton amour pour le running doit être protégé, chéri et encouragé, pas poussé à l'excès. Et je leur dirais que ce qu'ils font en ce moment ne les aidera pas à arriver à leurs fins. Ils devront prendre un peu de distance pour te laisser t'exprimer.



Et voici ce que je vous rappellerais à tous les trois : vous souhaitez tous la même chose. Tes parents, tout comme toi, voulez que tu atteignes le maximum de tes capacités. Si tu peux les aider à comprendre que cela passe par des encouragements et pas par la pression, je suis convaincu que tu reprendras le running avec plaisir. Et tes parents pourraient même y prendre plus de plaisir en gardant une distance saine.



Coach Sang