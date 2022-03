Les meilleures sneakers sans lacets pour homme et femme

Avec son système d'enfilage facile et son mécanisme de laçage pouvant être utilisé d'une seule main, la Nike Air Zoom Tempo Next% FlyEase se chausse en un clin d'œil. Même si ce modèle n'est pas totalement sans lacets, son mécanisme de laçage rapide présente un intérêt certain pour serrer et desserrer la chaussure en fonction de vos besoins. Une fois que vous l'aurez essayée, vous ne pourrez plus vous en passer. Sa semelle en caoutchouc offre une excellente adhérence là où votre pied en a le plus besoin, tandis que l'empeigne est conçue dans une matière Flyknit translucide haute résistance pour encore plus de confort et de respirabilité.