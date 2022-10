Quatre changements corporels surprenants pendant la grossesse

Les runneuses parmi nous seront ravies de l'apprendre : l'augmentation du flux de sang et d'oxygène boostera également votre VO2 max, la quantité maximum d'oxygène que votre corps peut consommer en exercice intense, explique Ainslie Kehler. Par exemple, plus ce chiffre est élevé lors d'un speed run, plus vous pourrez utiliser d'oxygène pour fabriquer de l'énergie et poursuivre votre course.



L'augmentation du VO2 max peut durer jusqu'à 12 mois post-partum, ce qui pourrait (insistons sur le pourrait) améliorer votre rapidité et votre force lors des entraînements, explique Ainslie Kehler. « Mais il faut mettre cet avantage potentiel en parallèle avec la pression exercée pendant neuf mois ou plus sur vos ligaments, et le fait que nombre de vos organes soient encore en train de retrouver leur place d'origine. », ajoute-t-elle. De plus, les médecins recommandent généralement un repos d'un mois sans sport après l'accouchement (ou six à huit semaines dans le cas d'une césarienne), poursuit Ainslie Kehler, avec une reprise de l'entraînement possiblement plus difficile. Pendant votre période post-partum, vous devrez peut-être faire preuve de patience pour retrouver votre niveau de cardio. Mais pas d'inquiétude, c'est à cela que servent les poussettes conçues pour la course.