La fondatrice de Black Girls Do Bike parle des bienfaits du cyclisme

C'est en 2013 que Monica Garrison redécouvre le cyclisme comme moyen idéal pour gérer le stress, garder la forme et passer du temps avec ses enfants. Elle en a tiré des avantages émotionnels et physiques si positifs qu'elle a fondé Black Girls Do Bike (BGDB) cette même année. Cette organisation qui encourage les femmes à tisser des liens et à profiter des joies du cyclisme a pour vocation d'ouvrir les portes de ce sport fabuleux aux femmes de couleur et de s'attaquer aux inégalités en matière de santé. Comptant désormais plus de 100 chapitres, BGDB permet aux femmes du monde entier de développer un sens fort de la communauté grâce à leur passion pour le cyclisme et le partage. Dans cet épisode, Jaclyn Byrer reçoit les témoignages de Monica et d'autres membres inspirants de BGDB au sujet de leurs expériences avec le groupe et de leur mission visant à populariser le bien-être.