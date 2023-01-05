Comment rompre ses habitudes et en adopter de nouvelles avec James Clear

Trois ans sur la liste des livres populaires du New York Times ! Aucun doute, l'ouvrage de James Clear, Atomic Habits (Un rien peut tout changer) est un franc succès. Dans cet épisode, Jaclyn Byrer est accompagnée de l'auteur et entrepreneur qui a motivé des millions de personnes à changer leurs habitudes de vie. Son message est simple : nos habitudes, c'est nous. Des métaphores bien pensées, des techniques sur l'état d'esprit innovantes et efficaces, le tout inspiré des grands noms de la psychologie. Avec tout ça, James nous permet d'adopter des habitudes ultra-bénéfiques.