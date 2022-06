Quels sont les bienfaits de l'exercice physique sur la santé mentale ?

La pandémie de COVID-19 a modifié notre mode de vie et engendré des conséquences négatives sur notre santé mentale. Les taux d'anxiété, de dépression et de stress ont augmenté. L'être humain moderne souffre de dépression et de problèmes psychologiques.



Le sport est reconnu depuis longtemps comme étant bénéfique pour la santé mentale. Ce phénomène a été prouvé par des recherches scientifiques et des essais cliniques, ainsi que de manière empirique. Pensez à la dernière fois où vous avez fait de l'exercice. Vous vous sentiez bien, non ? Vous avez non seulement ressenti la fierté d'être allé au bout de votre entraînement, mais votre état d'esprit semblait également avoir changé. C'est l'effet de l'exercice. Il s'agit d'un état de bien-être mental que l'on peut mesurer et tester de manière biochimique.



Et le plus intéressant, c'est que tout le monde peut faire de l'exercice ! Tout type d'exercice peut faire l'affaire. L'activité physique est un traitement sans effets secondaires, ni précautions d'emploi. On peut associer un exercice régulier à d'autres traitements, comme des médicaments par exemple. Mais il peut également se suffire à lui-même. Avoir un programme d'exercice peut constituer une expérience sociale épanouissante, ou encore une occasion de sortir de chez soi. En augmentant votre activité physique, vous pouvez améliorer votre santé, notamment votre pression artérielle et votre masse corporelle.



Les bénéfices de l'activité physique sont trop nombreux pour être tous traités dans un seul article. Mais quels sont les avantages de l'exercice pour votre santé mentale et votre bien être ? Comment pouvez-vous vous sentir mieux en faisant de l'exercice dans le cadre d'une stratégie d'amélioration de votre humeur ?