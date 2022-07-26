Rentrée scolaire : les meilleurs vêtements Nike pour enfant

14 pièces essentielles pour la rentrée, pour les enfants de tout âge
Guide d'achat
Des sweats à capuche aux joggings en passant par les sneakers, découvrez les meilleures tenues Nike pour la rentrée scolaire.
Pour beaucoup d'enfants, la rentrée est un grand moment : c'est l'occasion de retrouver leurs camarades et de porter de toutes nouvelles tenues pour marquer le début de l'année scolaire.
Pour les parents en revanche, cette période peut être stressante. Il s'agit de faire des achats pratiques, qui respectent certains codes vestimentaires et qui conviennent à toute une série d'activités quotidiennes (pour passer de la salle de classe au terrain de football).
La solution : équiper vos enfants avec les vêtements fonctionnels dont ils ont besoin pour leur premier jour de classe et pour la cour de récréation, et trouver des articles confortables et dans lesquels ils pourront également exprimer leur style. Découvrez les meilleurs vêtements et chaussures Nike pour la rentrée scolaire.
Quick Takeaways
- Nike offers recommendations for three groups: little kids (sizes 4T to 7), big kids (sizes XS to XL) and pre-teens.
- Key apparel picks include hoodies, joggers, tees, track jackets and more.
- Footwear picks span Air Force 1, Air Max, Dunk and Pegasus silhouettes.
- Dri-FIT options are available across all groups for active school days.
- The pre-teen section covers performance-ready styles built for the athlete in between childhood and teenage years.
- Shop by group below, or browse the full Nike kids collection.
Back to School Essentials for Little Kids (Sizes 4T to 7)
1. Tee-shirt Nike pour jeune enfant
On n'a jamais trop de tee-shirts. Ils font d'ailleurs partie des basiques de la rentrée. Privilégiez les tissus doux à base de coton pour le quotidien, ou optez pour un tee-shirt Nike Dri-FIT pour les journées particulièrement actives. Ce tissu léger est conçu pour évacuer la transpiration, aidant ainsi à garder les enfants au sec et leur offrant un maximum de fraîcheur s'ils courent partout par une chaude journée.
2. Robe Nike pour jeune enfant
Si vous voyez bien votre enfant tournoyer, courir et sauter partout pour le premier jour de classe, choisissez des vêtements confortables, extensibles et fluides.
Optez pour une robe Nike pour jeune enfant fabriquée dans une coupe ample et dans un tissu doux. Vous pouvez également associer cette robe à un short ou un legging si votre enfant veut plus de protection et de style.
3. Polo Nike Dri-FIT pour jeune enfant
Les polos permettent de rendre facilement la tenue de votre enfant un peu plus habillée, si c'est son style (ou si le code vestimentaire de l'école l'exige). Fabriqué dans un tissu anti-transpiration, ce polo Nike Dri-FIT pour jeune enfant gardera votre enfant au sec et lui offrira un maximum de confort, de la salle de classe à la cour de récréation, jusqu'au dîner en famille.
4. Jogging Nike Sportswear Club Fleece pour jeune enfant
Offrez chaleur et confort à votre enfant lorsque l'automne pointe le bout de son nez, grâce au jogging Nike Sportswear Club Fleece pour jeune enfant. Tandis que son design épuré assure un confort durable, il est également parfait pour se détendre à la maison le week-end avec son intérieur ultra-doux et duveteux.
5. Sweat à capuche Nike Sportswear Club Fleece pour jeune enfant
Le sweat à capuche Nike Sportswear Club Fleece pour jeune enfant est conçu pour un confort optimal, avec un tissu Fleece brossé pour plus de douceur et de chaleur et une coupe ample. Votre enfant ne voudra plus le quitter.
(Contenu apparenté : Comment laver son sweat à capuche en cinq étapes pour qu'il conserve sa forme et sa douceur)
7 essentiels à acheter pour la rentrée scolaire des enfants plus âgés (de la taille XS à XL)
1. Pantalon lifestyle Nike pour enfant plus âgé
Les pantalons lifestyle Nike sont parfaits pour la rentrée, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, ils offrent le confort et l'élasticité d'un pantalon de sport, tout en étant plus ajustés qu'un survêtement.
Deuxièmement, ils sont pratiques. Ces pantalons sont équipés pour la plupart de poches à zip pour le rangement et d'une taille élastique à cordon de serrage pour une tenue plus personnalisée. Par exemple, le pantalon fonctionnel Nike Sportswear pour enfant plus âgé est équipé de deux poches (une qui se ferme à l'aide d'un zip et une autre dotée d'un rabat cousu) et se resserre au niveau de la cheville pour un look épuré permettant aux enfants d'exhiber leurs sneakers préférées.
2. Pantalon de survêtement en tissu Fleece Nike Sportswear pour enfant plus âgé
Quand les températures chutent et que les enfants doivent s'habiller chaudement, optez pour un pantalon de survêtement Nike Sportswear doublé en tissu Fleece, qui leur permettra d'avoir bien chaud à la récréation. Certains modèles présentent une coupe évasée pour les enfants qui aiment cette mode, tandis que d'autres sont plus ajustés au niveau de la cheville.
3. Jupe Nike Sportswear Icon Clash pour enfant plus âgé
Pour les enfants qui veulent être à la pointe de la mode, découvrez les jupes et les robes Nike. Nous proposons aussi bien des modèles fluides aux motifs audacieux que des coupes sport, comme la jupe de training deux-en-un Nike Dri-FIT Icon Clash. Cette jupe possède un short extensible intégré, ce qui en fait un choix parfait pour aller à l'école ou faire du sport.
4. Survêtement Nike Sportswear pour enfant plus âgé
Si votre enfant aime les ensembles coordonnés, jetez un coup d'œil aux survêtements Nike pour enfant. Avec leur douceur et leur look décontracté mais assorti, pas étonnant que les survêtements soient un classique Nike depuis des décennies. Ils sont très polyvalents et donc adaptés au mode de vie des enfants, à porter au quotidien ou pour s'échauffer avant un match.
5. Sweat à capuche Nike Sportswear Club pour enfant plus âgé
Aussi indispensable qu'un lot de crayons bien taillés et un sac à dos, un sweat à capuche est un incontournable de la rentrée. Un sweat à capuche Nike Sportswear doux en tissu Fleece peut être associé à une veste lorsqu'il fait vraiment froid ou noué autour de la taille lorsque les températures se réchauffent l'après-midi.
6. Air Force 1 Nike pour enfant plus âgé
Avec ses dizaines de coloris et de designs conçus pour les enfants, et notamment des modèles bas, mi-montants et montants, vous ne pourrez pas vous tromper en choisissant la Nike Air Force 1. La Nike Air Force 1 LV8 Next Nature présente un look multicolore, un amorti Nike Air pour plus de confort et une semelle en caoutchouc pour l'adhérence. Pour un look plus classique, optez pour les modèles bas entièrement blancs.
Les pointures de chaussures Nike pour enfant plus âgé vont du 35,5 au 40. Pour les enfants qui ont dépassé ces pointures, consultez les Nike Air Force 1 pour adultes.
(Contenu apparenté : Comment nettoyer des Air Force 1)
Back to School Essentials for Pre-Teens
Pre-teens need more than just the basics. They’re finding their style, and their back-to-school clothes should reflect that. These picks blend performance and style, with options that work from the classroom to practice without missing a beat.
1. Nike Studio Fleece Crew
For the pre-teen who wants to show off their style, a colorful Studio Fleece Crew sweatshirt is just the option for them to mix and match. Layer a polo or jersey underneath and let the collar pop out, or wear it solo. It’s up to them how to style their Nike clothes for pre-teens.
2. Nike Sweater Tank
Equal parts comfort and style, the sweater tank is an iconic piece of their almost-a-teenager uniform. Let it serve as a base layer for early morning classes or sports practice. They can finish the look with a hoodie, track jacket or long-sleeve tee on top.
3. Nike Sportswear Skort
Your pre-teen doesn’t have to be heading to the tennis court or golf green to throw on a skort. These soft, stretchy bottoms have all the comfort of shorts, while adding a more fashion-forward touch. If your pre-teen has been experimenting with their personal style, refresh their back-to-school look with a skort they’ll want to wear Monday through Friday.
4. Air Zoom Pegasus
With the life of a pre-teen often feeling like it's on overdrive, they need a pair of shoes that can get them from class to practice to after-school hangs unscathed. Consider the Air Zoom Pegasus as one of the best Nike shoes for back to school, as it’s built to serve them in motion. The lightweight foam and springy air unit keep them comfortable on their feet.
5. Nike Sportswear Tech Fleece Jogger
Before you know it, summer weather will be over, so while you do your back-to-school shopping, stock up on cool-weather staples for your pre-teen, like a light pair of Nike Sportswear Tech Fleece Joggers. Designed to be smooth yet soft, they’ll keep your kid comfortable and looking cool.
6. Nike Sportswear Tee
These days, they may ask you to drop them off down the block, but you’ll earn major cool points with your pre-teen if you let them pick out a Nike Sportswear Tee that shows off their personal style. Whether it’s bold and graphic or something more low-key, they’ll have something comfortable and durable to wear all day long. (You may even want to buy them in bulk).
FAQs
What should kids wear for back to school?
Back-to-school clothes should be comfortable enough to get them from the start of their day through the final bell. Look for durable or soft materials, while letting your kid or pre-teen show off a bit of their style.
What Nike shoes are best for back to school?
The best Nike shoes for back to school include sneakers like Air Force 1s, Nike Pegasus, and the Air Max 95. They’re fashion-forward yet durable enough to get kids through hours on their feet.
What Nike clothes are good for active kids at school?
For active kids, the best back-to-school clothes are ones they can get dirty in. A cotton Nike Sportswear Tee or a pair of Tech Fleece Joggers will stand up to a full day of activities and can be thrown in the wash afterward.
What's the difference between big kids and little kids Nike sizing?
Nike clothes for little kids will be listed in sizes 4T to 7. Big kids’ sizes run from XS to XL.
What Nike styles are best for pre-teens?
For pre-teens, the best Nike clothes are styles that work with their busy schedules, from getting dressed in the morning through extracurriculars. Look for styles that let them show off a bit of personality, while still being tough enough to meet their needs. That means tops like the Mavn Dri-FIT top or Nike Sportswear tee, bottoms like Nike Tech Fleece Jogger, along with footwear like Nike Rift and Air Zoom Pegasus.
Are Nike Dri-FIT clothes good for school?
Nike Dri-FIT clothes are great for school, as they will keep kids comfortable thanks to a smooth, stretchy feel and easy-drying ability.
What Nike hoodies are best for back to school?
Any Nike hoodie is great for back to school, but you can look at favorite styles like the Nike Sportswear Club Fleece and the Tech Fleece if you want something you know they’ll love.
How do I choose between Nike joggers and track pants for school?
If you’re deciding between Nike joggers and track pants, you can’t go wrong with either choice. Both offer soft, comfortable designs for your kid to wear to school. If you want to prioritize warmth, Tech Fleece joggers are a great choice. For a durable option they can wear all day, track pants will meet all their needs.