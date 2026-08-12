Vêtements pour ado et junior

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Nike Miler
Nike Miler Veste de course déperlante pour ado
Matériaux recyclés
Nike Miler
Veste de course déperlante pour ado
54,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Legging taille haute pour fille
Nike Mavn
Legging taille haute pour fille
74,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Haut à manches longues côtelé Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Nike Mavn
Haut à manches longues côtelé Dri-FIT pour fille
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Survêtement Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Survêtement Dri-FIT pour ado
59,99 €
Nike DNA
Nike DNA Short de basket 13 cm pour ado
Meilleure vente
Nike DNA
Short de basket 13 cm pour ado
39,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Survêtement à capuche pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Survêtement à capuche pour ado
79,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon ample à ourlet ouvert pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Pantalon ample à ourlet ouvert pour enfant
39,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Doudoune ample mi-longue Therma-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Sportswear All Day Play
Doudoune ample mi-longue Therma-FIT pour ado
99,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalon de jogging pour ado
+5
Meilleure vente
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalon de jogging pour ado
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt pour ado
Dernières sorties
Nike Sportswear
T-shirt pour ado
22,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantalon de jogging pour ado
+6
Nike Sportswear Club Fleece
Pantalon de jogging pour ado
39,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalon à ourlet ouvert pour ado
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalon à ourlet ouvert pour ado
69,99 €
Nike Multi
Nike Multi Short tissé Dri-FIT pour ado (garçon)
Meilleure vente
Nike Multi
Short tissé Dri-FIT pour ado (garçon)
22,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
49,99 €
Jordan
Jordan T-shirt Tie Dye Jumpman pour ado
Dernières sorties
Jordan
T-shirt Tie Dye Jumpman pour ado
24,99 €
Nike Miler
Nike Miler Veste déperlante avec protection UV pour ado
Matériaux recyclés
Nike Miler
Veste déperlante avec protection UV pour ado
64,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalon de jogging pour fille
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalon de jogging pour fille
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short pour fille
Meilleure vente
Nike Pro
Short pour fille
27,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour ado (fille)
+1
Meilleure vente
Nike Pro Dri-FIT
Legging pour ado (fille)
37,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour ado
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Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour ado
84,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Personnaliser
Meilleure vente
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
84,99 €
Nike Swim Breaker Essential
Nike Swim Breaker Essential Short de volley avec sous-short intégré 10 cm pour ado (garçon)
Meilleure vente
Nike Swim Breaker Essential
Short de volley avec sous-short intégré 10 cm pour ado (garçon)
27,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
84,99 €
Nike Miler
Nike Miler Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado
+2
Meilleure vente
Nike Miler
Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado
27,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
42,99 €
Nike
Nike T-shirt de foot pour ado
Nike
T-shirt de foot pour ado
29,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
84,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
42,99 €
Jordan
Jordan Short tissé Dri-FIT Diamond pour ado
Dernières sorties
Jordan
Short tissé Dri-FIT Diamond pour ado
44,99 €
Nike Swim HydraStrong
Nike Swim HydraStrong Vêtement à jambes carrées pour ado (garçon)
Nike Swim HydraStrong
Vêtement à jambes carrées pour ado (garçon)
24,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt pour ado
+10
Meilleure vente
Nike Sportswear
T-shirt pour ado
17,99 €
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
79,99 €
Angleterre 2026 Stadium Domicile
Angleterre 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour pré-ado
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Meilleure vente
Angleterre 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour pré-ado
84,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
79,99 €
FFF Strike
FFF Strike Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
FFF Strike
Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
44,99 €
Paris Saint-Germain Extérieur
Paris Saint-Germain Extérieur Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain Extérieur
Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour ado
64,99 €
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Maillot Nike NBA Swingman pour ado (garçon)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Maillot Nike NBA Swingman pour ado (garçon)
84,99 €
Nike Pro pour protéger des fuites
Nike Pro pour protéger des fuites Short Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Nike Pro pour protéger des fuites
Short Dri-FIT pour fille
34,99 €
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
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Meilleure vente
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
84,99 €
Nike Miler
Nike Miler Short de training Dri-FIT pour ado
+6
Matériaux recyclés
Nike Miler
Short de training Dri-FIT pour ado
29,99 €
Nike Academy
Nike Academy Pantalon de survêtement de foot Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Academy
Pantalon de survêtement de foot Dri-FIT pour ado
37,99 €
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Veste ado en denim à capuche et zip
Nike Sportswear Collection
Veste ado en denim à capuche et zip
79,99 €
Nike Stride
Nike Stride Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Stride
Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
69,99 €
France 2026 Match Domicile
France 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour pré-ado
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Stock épuisé
France 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour pré-ado
139,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt oversize pour ado
Nike Sportswear
T-shirt oversize pour ado
22,99 €
Nike Stride
Nike Stride Haut à demi-zip Dri-FIT pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Stride
Haut à demi-zip Dri-FIT pour enfant
49,99 €
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain Strike
Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado (garçon)
32,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
42,99 €
Nike
Nike T-shirt de foot pour ado
Nike
T-shirt de foot pour ado
29,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
84,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
42,99 €
Jordan
Jordan Short tissé Dri-FIT Diamond pour ado
Dernières sorties
Jordan
Short tissé Dri-FIT Diamond pour ado
44,99 €
Nike Swim HydraStrong
Nike Swim HydraStrong Vêtement à jambes carrées pour ado (garçon)
Nike Swim HydraStrong
Vêtement à jambes carrées pour ado (garçon)
24,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt pour ado
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Nike Sportswear
T-shirt pour ado
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
79,99 €
Angleterre 2026 Stadium Domicile
Angleterre 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour pré-ado
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour pré-ado
84,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
79,99 €
FFF Strike
FFF Strike Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
FFF Strike
Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
44,99 €
Paris Saint-Germain Extérieur
Paris Saint-Germain Extérieur Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain Extérieur
Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour ado
64,99 €
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Maillot Nike NBA Swingman pour ado (garçon)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Maillot Nike NBA Swingman pour ado (garçon)
84,99 €
Nike Pro pour protéger des fuites
Nike Pro pour protéger des fuites Short Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Nike Pro pour protéger des fuites
Short Dri-FIT pour fille
34,99 €
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
Personnaliser
Meilleure vente
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
84,99 €
Nike Miler
Nike Miler Short de training Dri-FIT pour ado
+6
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Nike Miler
Short de training Dri-FIT pour ado
29,99 €
Nike Academy
Nike Academy Pantalon de survêtement de foot Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Academy
Pantalon de survêtement de foot Dri-FIT pour ado
37,99 €
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Veste ado en denim à capuche et zip
Nike Sportswear Collection
Veste ado en denim à capuche et zip
79,99 €
Nike Stride
Nike Stride Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Stride
Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
69,99 €
France 2026 Match Domicile
France 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour pré-ado
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Stock épuisé
France 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour pré-ado
139,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt oversize pour ado
Nike Sportswear
T-shirt oversize pour ado
22,99 €
Nike Stride
Nike Stride Haut à demi-zip Dri-FIT pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Stride
Haut à demi-zip Dri-FIT pour enfant
49,99 €
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain Strike
Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado (garçon)
32,99 €

Vêtements pour ado et junior : pour le sport et le quotidien

Des cours d'EPS jusqu'en week-end, nos vêtements junior les accompagnent partout. Découvre des tenues adaptées à l'échauffement, la récupération et toutes les activités entre les deux : elles sont faciles à superposer, dans des tissus doux et des coupes qui libèrent le mouvement.


Découvre nos vêtements pour ados dotés de la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu renommé évacue la transpiration afin qu'elle sèche rapidement, ce qui favorise la fraîcheur et le confort. En cas de météo changeante, les finitions déperlantes protègent des petites pluies, et la protection anti-UV optimise la couvrance en plein air. D'autre part, les modèles Nike Tech Fleece légèrement chauffants ne les encombreront pas. Les matières Club Fleece et en molleton sont lisses à l'extérieur et douces à l'intérieur, ce qui les rend idéales au quotidien.


Chez Nike, nous savons que les vêtements pour ado doivent s'adapter à leurs envies. Nous proposons donc des coupes standard au look classique, des coupes oversize pour plus d'aisance, des pièces slim qui se superposent aisément et des pièces tissées résistantes. Les pantalons cargo, les pantalons de jogging à ourlet ouvert et les shorts d'entraînement donnent à leurs jambes l'espace nécessaire pour s'étirer, foncer et se détendre. Les sweats à capuche zippés et les vestes de survêtement s'adaptent facilement aux changements de température, d'un entraînement tôt le matin à une séance le soir. Envie de vêtements qui les accompagnent au-delà du sport ? Associe des pièces performantes et des basiques du quotidien pour aller en cours et se détendre. Des matières respirantes, des poches sécurisées, des poignets et chevilles côtelés et des ceintures ajustables rendent chaque tenue adaptable au quotidien.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis nos vêtements pour ado portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.