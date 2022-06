Au-delà de la coupe : Momo Hassan-Odukale redéfinit la mode nigériane

Fraîchement diplômée de Central Saint Martins, la prestigieuse école londonienne d'art et de design, Momo est restée dans la capitale britannique pour découvrir l'effervescence du secteur de la mode en tant que stagiaire en rédaction et assistante-styliste. Elle est cependant restée consciente des risques de burn-out, qui est courant dans ce milieu et dans sa génération. « Je ne voulais pas me tuer à la tâche à cause d'un emploi, affirme-t-elle. J'aime ce domaine par-dessus tout, mais je voulais simplement revenir au Nigeria et faire ce que j'aime chez moi, sans avoir à subir tout le stress émotionnel, psychologique et autre, juste parce qu'il faut travailler dans la mode à Londres. »