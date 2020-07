La culture du régime s'étend au-delà des régimes à la mode pour perdre du poids, jusqu'à s'infiltrer dans les éléments de langage que nous employons pour décrire l'alimentation saine, précise Christy. « Les incitations à "manger sain" ou à éviter les "aliments transformés" nous paraissent sensées, pourtant ces messages résultent aussi d'une forme subtile de culture du régime. »



Pour certains, ces règles retirent toute la joie que procure la nourriture ; pour d'autres, elles peuvent engendrer toute une série de problèmes, tels que l'alimentation émotionnelle et une obsession pour l'alimentation saine. « On se demande constamment si tel ou tel aliment est suffisamment "sain" ou "complet" », poursuit la spécialiste. Ce raisonnement peut être source de frustration et d'épuisement mental et, au bout du compte, il conduit les gens à éprouver un sentiment de mal-être lorsqu'ils sortent du "droit" chemin. »



La recherche vient étayer ce point de vue, puisqu'elle montre que s'imposer un régime ou des restrictions alimentaires semble mener inévitablement... à la prise de poids. (Dans le cadre d'une analyse décisive réalisée en 2007 par l'université de Californie à Los Angeles, les chercheurs ont examiné 31 études menées à long terme sur différents régimes. Ils ont découvert que, quel que soit le protocole adopté, la plupart des participants reprenaient tout le poids qu'ils avaient perdu, même un peu plus, et qu'ils ne constataient aucun bienfait sur leur santé.) Pour Christy, la mise en place de restrictions sur certains aliments conduit inévitablement à ressentir un manque et une obsession vis-à-vis de ces aliments spécifiques. Et lorsqu'on ne parvient pas à respecter ces fameuses règles, on est d'autant plus susceptible de se goinfrer pour des raisons à la fois biologiques et psychologiques.



L'alimentation intuitive, en revanche, s'affranchit des règles pour vous mettre aux commandes.



Pour commencer, soyez attentif à votre faim et à ce que vous avez envie de manger. Puis, lorsque vous passez à table, arrêtez de manger lorsque vous êtes rassasié. À la fin du repas, demandez-vous si le repas aurait pu vous satisfaire davantage et, si oui, dans quelles conditions, conseille Christy. Vous pourriez vous rendre compte que, lorsque vous mangez des chips à midi plutôt qu'un sandwich, la sensation de faim revient au bout d'une heure, ou bien vous pourriez découvrir que ces mêmes chips assouvissent votre envie de salé et vous aident à garder le contrôle sur votre alimentation à l'heure de votre prochain repas ou en-cas.



À ce stade, vous vous dites peut-être que la seule chose qui vous satisfera sera d'engloutir des chips et du gâteau à longueur de journée. Christy Harrison reconnaît que la plupart des gens passent par cette phase d'euphorie incontrôlée. « Il est possible que vous soyez attiré par des aliments dont vous vous étiez privé auparavant car vous les considériez comme "mauvais", explique-t-elle. Même si l'envie de se jeter sur ces aliments auparavant interdits ne disparaîtra pas nécessairement, elle sera compensée par l'envie d'autres aliments. » Parfois, il s'agira de chips et de gâteau, tandis que d'autres, il s'agira de fruits et de légumes.



Cet équilibre est sain, conclut-elle. Surtout si, comme c'était le cas lorsque vous étiez bébé, vous êtes capable de consommer de manière intuitive les nutriments et la quantité de nourriture dont votre corps à besoin. Mieux encore, si vous y trouvez du plaisir.