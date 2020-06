11 conseils pour courir plus vite

03. Ne négligez pas le tapis de course



Pour les séances de sprints et d’entraînement fractionné, le tapis de course peut se révéler utile, puisque vous pouvez y paramétrer une vitesse, une inclinaison et un kilométrage spécifiques. Jessica Woods, coach du Nike Run Club, vous encourage à l’utiliser pour évaluer votre capacité à maintenir une allure de course, que ce soit sur 5 km ou sur un marathon.



« Le tapis vous permet de maîtriser parfaitement des allures spécifiques, explique-t-elle. Cela fonctionne un peu comme une mémoire musculaire : plus vous vous habituez à cette allure précise, mieux vous serez capable de la reproduire en extérieur. »



Certes, vos muscles sont moins mobilisés sur le tapis du fait de l’entraînement de la courroie sous vos pieds. Pour contrecarrer cela, Jessica Woods, qui dirige le studio de course Mile High Run Club à New York City, conseille de choisir une inclinaison de 1 %.



04. Pensez aux rouleaux de massage



Pour éviter les blessures que pourrait provoquer un entraînement plus intense, prenez le temps de masser vos muscles au rouleau après un run ou une séance en salle de sport. « Le rouleau vous permet de vous concentrer sur des points de tension spécifiques, d’éliminer les déchets métaboliques de votre système après un entraînement et de décomposer les tissus cicatriciels nés des microtraumatismes issus du running », explique David McHenry, coach de renforcement et physiothérapeute Nike qui travaille avec des athlètes de haut niveau. Si vous ne disposez que de peu de temps après votre run, concentrez-vous sur les quadriceps, les mollets et les fessiers.



05. Optez pour des chaussures légères



Pour les runs et les entraînements plus rapides, une chaussure plus légère peut être un atout, explique Chris Bennett. Après tout, quelques milligrammes peuvent faire la différence lorsque vous essayez de gagner une poignée de secondes sur votre temps. Et si vous n’utilisez cette paire de chaussures que pour vos runs les plus rapides, elle devrait durer plus longtemps. Pour les sprints sur piste, précise Robyn LaLonde, coach NRC de Chicago, il est même conseillé d’investir dans des pointes d’athlétisme, car elles contribuent à améliorer l’adhérence au sol en s’enfonçant dans la surface. « Certaines chaussures de course sans pointes offrent également des sensations exceptionnelles sur la piste tout en permettant aux runners de courir sur d’autres surfaces », ajoute la coach.



Avec ou sans pointes, veillez à essayer les chaussures avant de faire votre choix. « Elles doivent être confortables, précise Chris Bennett. Si vous ne les trouvez pas confortables, peu importe qu’elles soient conçues au non pour la course : elles ne sont tout simplement pas faites pour vous. »



06. Travaillez votre renforcement



« Le renforcement est un travail de vitesse déguisé, explique Chris Bennett. La musculation est également essentielle pour renforcer votre ossature et les tissus conjonctifs, y compris les tendons et ligaments, ce qui permet de réduire les risques de blessure et d’améliorer votre technique de course en général, précise Janet Hamilton, coach de renforcement et de conditionnement physique et propriétaire de l’entreprise Running Strong installée à Atlanta. Et plus vous aurez de masse musculaire, plus il sera facile de porter le poids de votre corps sur n’importe quelle distance, et plus vous serez résistant à la fatigue, conclut la coach.