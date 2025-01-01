Sudaderas con y sin capucha para runners: la comodidad que mereces
Mantén la comodidad kilómetro a kilómetro con nuestras sudaderas de running de alto rendimiento. Estos modelos con y sin capucha están confeccionados con materiales duraderos de gran calidad. La tecnología Nike Dri-FIT capilariza el sudor de la piel para que se evapore más rápido. Así, mantienes la frescura y disfrutas de una gran comodidad hasta la meta. El tejido elástico en mezcla de lana y poliéster tiene una textura tipo gofre que proporciona calidez y transpirabilidad. Para abrigarte, elige una versátil sudadera con capucha de running en tejido Fleece cepillado de densidad media. Además de conservar la forma estructurada del diseño, este material tiene un tacto supersuave en el interior y liso en el exterior.
Cuando entrenas mucho, te mereces sentirte tan bien por fuera como por dentro. Las sudaderas de running con capucha, hombros caídos y mangas amplias crean una silueta holgada y oversize. Los orificios para los pulgares te ofrecen mayor protección y mantienen las mangas en su sitio mientras te mueves. También puedes elegir una parte de arriba con media cremallera de corte clásico para llevarla debajo de una chaqueta. El cierre te permite controlar el flujo de aire para una comodidad total. Para disfrutar de la máxima flexibilidad, escoge una sudadera de running con capucha y cremallera completa. Llévala abierta si buscas frescura o cerrada si hace frío. ¿No quieres cremalleras? Opta por modelos con un amplio bolsillo tipo canguro. Son perfectos para templar las manos cuando calientas o para llevar los objetos personales. Los cordones de la capucha te permiten encontrar el ajuste perfecto, mientras que los puños y los dobladillos acanalados retienen el calor.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige una sudadera de running con o sin capucha que lleve la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.