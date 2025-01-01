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Gorras para mujer

(68)
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gorra sin estructura con logotipo Swoosh metálico
+4
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Club
Gorra sin estructura con logotipo Swoosh metálico
27,99 €
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Gorra de tenis sin estructura
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT ADV Club
Gorra de tenis sin estructura
32,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gorra sin estructura Featherlight
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Club
Gorra sin estructura Featherlight
29,99 €
NOCTA
NOCTA Gorra CS S.S.C.
Materiales reciclados
NOCTA
Gorra CS S.S.C.
32,99 €
Nike Fly
Nike Fly Gorra Dri-FIT ADV refrigerante y sin estructura
Materiales reciclados
Nike Fly
Gorra Dri-FIT ADV refrigerante y sin estructura
139,99 €
Nike Fly
Nike Fly Gorra sin estructura con logotipo Swoosh Dri-FIT
Materiales reciclados
Nike Fly
Gorra sin estructura con logotipo Swoosh Dri-FIT
29,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Gorra - Mujer
Materiales reciclados
NikeSKIMS
Gorra - Mujer
44,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra sin estructura
+1
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra sin estructura
27,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra sin estructura con logotipo Swoosh
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra sin estructura con logotipo Swoosh
24,99 €
Nike Fly
Nike Fly Gorra sin estructura
Nike Fly
Gorra sin estructura
34,99 €
Nike Fly
Nike Fly Gorra con diseño reflectante sin estructura Dri-FIT ADV
Materiales reciclados
Nike Fly
Gorra con diseño reflectante sin estructura Dri-FIT ADV
32,99 €
Jordan Club
Jordan Club Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Jordan Club
Gorra sin estructura
27,99 €
Nike Rise
Nike Rise Gorra estructurada en forma de A
Nike Rise
Gorra estructurada en forma de A
32,99 €
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club Gorra AeroBill estructurada
Materiales reciclados
Nike Storm-FIT ADV Club
Gorra AeroBill estructurada
37,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra sin estructura
27,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gorra ACG sin estructura
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Club
Gorra ACG sin estructura
34,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra JDI sin estructura
Nike Club
Gorra JDI sin estructura
27,99 €
Jordan Fly "Festival"
Jordan Fly "Festival" Gorra sin estructura
Jordan Fly "Festival"
Gorra sin estructura
29,99 €
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Gorra Dri-FIT Club sin estructura
Materiales reciclados
Nike After Dark Tour
Gorra Dri-FIT Club sin estructura
24,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gorra estructurada con logotipo metalizado
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Club
Gorra estructurada con logotipo metalizado
27,99 €
Nike Rise
Nike Rise Gorra de golf estructurada Dri-FIT ADV SwooshFlex
Materiales reciclados
Nike Rise
Gorra de golf estructurada Dri-FIT ADV SwooshFlex
29,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gorra estructurada con logotipo Swoosh
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Club
Gorra estructurada con logotipo Swoosh
27,99 €
Nike Dri-FIT ADV Fly
Nike Dri-FIT ADV Fly Gorra AeroBill AeroAdapt sin estructura
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT ADV Fly
Gorra AeroBill AeroAdapt sin estructura
42,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Gorra de golf de visera plana sin estructura Dri-FIT
Jordan Pro
Gorra de golf de visera plana sin estructura Dri-FIT
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Gorra de running Swoosh Dri-FIT sin estructura
Materiales reciclados
Nike Pro
Gorra de running Swoosh Dri-FIT sin estructura
42,99 €
Nike ACG Club
Nike ACG Club Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Nike ACG Club
Gorra sin estructura
32,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra de golf sin estructura Dri-FIT
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra de golf sin estructura Dri-FIT
27,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Gorra con logotipo Jumpman metalizado y estructura
+2
Materiales reciclados
Jordan Rise
Gorra con logotipo Jumpman metalizado y estructura
32,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Gorra con estructura
Jordan Pro
Gorra con estructura
39,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Gorro con estructura
Jordan Rise
Gorro con estructura
32,99 €
Jordan Jumpman Pro
Jordan Jumpman Pro Gorra regulable
+1
Materiales reciclados
Jordan Jumpman Pro
Gorra regulable
32,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Gorra con visera curva y estructura
Jordan Rise
Gorra con visera curva y estructura
29,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Nike ACG Fly
Gorra sin estructura
37,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra estructurada
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra estructurada
29,99 €
Paris Saint-Germaine Rise
Paris Saint-Germaine Rise Gorra con estructura
Paris Saint-Germaine Rise
Gorra con estructura
32,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra Futura Wash sin estructura
+3
Nike Club
Gorra Futura Wash sin estructura
24,99 €
Inglaterra x Palace
Inglaterra x Palace Gorra Fly sin estructura
Lanzamiento en SNKRS
Inglaterra x Palace
Gorra Fly sin estructura
37,99 €
EE. UU. x V.A.A.
EE. UU. x V.A.A. Gorra Fly sin estructura Dri-FIT
Lanzamiento en SNKRS
EE. UU. x V.A.A.
Gorra Fly sin estructura Dri-FIT
37,99 €
Nike Dri-FIT Pro
Nike Dri-FIT Pro Gorra Futura con estructura
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Pro
Gorra Futura con estructura
29,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Nike ACG Fly
Gorra sin estructura
42,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra sin estructura con parche vaquero
Nike Club
Gorra sin estructura con parche vaquero
37,99 €
Nike Rise
Nike Rise Gorra estructurada en forma de A
Nike Rise
Gorra estructurada en forma de A
37,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Gorra de visera plana sin estructura
Jordan Pro
Gorra de visera plana sin estructura
34,99 €
Barcelona
Barcelona 2025/2026 Gorra Nike Club US CB L
Barcelona
2025/2026 Gorra Nike Club US CB L
29,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Gorra estructurada
Jordan Rise
Gorra estructurada
32,99 €
Jordan Club
Jordan Club Gorra ajustable para festivales
Materiales reciclados
Jordan Club
Gorra ajustable para festivales
27,99 €
NOCTA
NOCTA Gorra Club
Materiales reciclados
NOCTA
Gorra Club
29,99 €
Jordan Club Cap
Jordan Club Cap Gorra regulable
Jordan Club Cap
Gorra regulable
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Gorra de running Swoosh Dri-FIT sin estructura
Materiales reciclados
Nike Pro
Gorra de running Swoosh Dri-FIT sin estructura
42,99 €
Nike ACG Club
Nike ACG Club Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Nike ACG Club
Gorra sin estructura
32,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra de golf sin estructura Dri-FIT
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra de golf sin estructura Dri-FIT
27,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Gorra con logotipo Jumpman metalizado y estructura
+2
Materiales reciclados
Jordan Rise
Gorra con logotipo Jumpman metalizado y estructura
32,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Gorra con estructura
Jordan Pro
Gorra con estructura
39,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Gorro con estructura
Jordan Rise
Gorro con estructura
32,99 €
Jordan Jumpman Pro
Jordan Jumpman Pro Gorra regulable
+1
Materiales reciclados
Jordan Jumpman Pro
Gorra regulable
32,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Gorra con visera curva y estructura
Jordan Rise
Gorra con visera curva y estructura
29,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Nike ACG Fly
Gorra sin estructura
37,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra estructurada
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra estructurada
29,99 €
Paris Saint-Germaine Rise
Paris Saint-Germaine Rise Gorra con estructura
Paris Saint-Germaine Rise
Gorra con estructura
32,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra Futura Wash sin estructura
+3
Nike Club
Gorra Futura Wash sin estructura
24,99 €
Inglaterra x Palace
Inglaterra x Palace Gorra Fly sin estructura
Lanzamiento en SNKRS
Inglaterra x Palace
Gorra Fly sin estructura
37,99 €
EE. UU. x V.A.A.
EE. UU. x V.A.A. Gorra Fly sin estructura Dri-FIT
Lanzamiento en SNKRS
EE. UU. x V.A.A.
Gorra Fly sin estructura Dri-FIT
37,99 €
Nike Dri-FIT Pro
Nike Dri-FIT Pro Gorra Futura con estructura
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Pro
Gorra Futura con estructura
29,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Nike ACG Fly
Gorra sin estructura
42,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra sin estructura con parche vaquero
Nike Club
Gorra sin estructura con parche vaquero
37,99 €
Nike Rise
Nike Rise Gorra estructurada en forma de A
Nike Rise
Gorra estructurada en forma de A
37,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Gorra de visera plana sin estructura
Jordan Pro
Gorra de visera plana sin estructura
34,99 €
Barcelona
Barcelona 2025/2026 Gorra Nike Club US CB L
Barcelona
2025/2026 Gorra Nike Club US CB L
29,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Gorra estructurada
Jordan Rise
Gorra estructurada
32,99 €
Jordan Club
Jordan Club Gorra ajustable para festivales
Materiales reciclados
Jordan Club
Gorra ajustable para festivales
27,99 €
NOCTA
NOCTA Gorra Club
Materiales reciclados
NOCTA
Gorra Club
29,99 €
Jordan Club Cap
Jordan Club Cap Gorra regulable
Jordan Club Cap
Gorra regulable
27,99 €

Gorras para mujer: funcionalidad y estilo

Las gorras Nike para mujer son un básico del entrenamiento porque combinan características prácticas con una estética excepcional. Además, están diseñadas para mantenerte seca cuando llueve y protegerte del sol, para que sigas adelante sea cual sea el clima. Tenemos una para cada atleta, desde diseños informales hasta modelos con cierre a presión en la parte posterior y logotipos llamativos. También encontrarás colores vivos y tonos neutros, ideales para combinar con tu ropa deportiva favorita, y nuestro icónico Swoosh, un símbolo de calidad duradera.


Cuando sube la temperatura, la innovadora tecnología Dri-FIT de Nike te garantiza la máxima comodidad, tanto en la pista como en la montaña. Este tejido revolucionario capilariza el sudor y lo dispersa de manera uniforme por la superficie para que se evapore rápidamente, manteniéndote fresca y seca. La tecnología Nike Storm-FIT ADV combina un tejido resistente al viento y al agua con unas características y un diseño avanzados para ayudarte en condiciones meteorológicas adversas.


Gracias a los materiales de gran calidad, nuestras gorras para mujer están hechas para durar. Las que están confeccionadas en algodón suave ofrecen una transpirabilidad excepcional, por lo que son ideales para diario. Las perforaciones y los paneles de malla hacen que el calor no se acumule cuando entrenas al máximo. Para actividades de alta intensidad, las opciones en mezcla de poliéster son perfectas, porque son resistentes y ligeras. Y son fáciles de limpiar, por lo que te resultará muy sencillo mantener tu gorra como nueva. Siempre que podemos, las elaboramos con materiales sostenibles, como hilo obtenido a partir de botellas de plástico, alfombras y redes de pesca retiradas de los vertederos. Todo es fruto de la campaña Move to Zero, con la que nos proponemos generar cero emisiones de carbono y residuos netos. Busca la etiqueta de Materiales sostenibles para colaborar.