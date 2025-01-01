Gorras para mujer: funcionalidad y estilo
Las gorras Nike para mujer son un básico del entrenamiento porque combinan características prácticas con una estética excepcional. Además, están diseñadas para mantenerte seca cuando llueve y protegerte del sol, para que sigas adelante sea cual sea el clima. Tenemos una para cada atleta, desde diseños informales hasta modelos con cierre a presión en la parte posterior y logotipos llamativos. También encontrarás colores vivos y tonos neutros, ideales para combinar con tu ropa deportiva favorita, y nuestro icónico Swoosh, un símbolo de calidad duradera.
Cuando sube la temperatura, la innovadora tecnología Dri-FIT de Nike te garantiza la máxima comodidad, tanto en la pista como en la montaña. Este tejido revolucionario capilariza el sudor y lo dispersa de manera uniforme por la superficie para que se evapore rápidamente, manteniéndote fresca y seca. La tecnología Nike Storm-FIT ADV combina un tejido resistente al viento y al agua con unas características y un diseño avanzados para ayudarte en condiciones meteorológicas adversas.
Gracias a los materiales de gran calidad, nuestras gorras para mujer están hechas para durar. Las que están confeccionadas en algodón suave ofrecen una transpirabilidad excepcional, por lo que son ideales para diario. Las perforaciones y los paneles de malla hacen que el calor no se acumule cuando entrenas al máximo. Para actividades de alta intensidad, las opciones en mezcla de poliéster son perfectas, porque son resistentes y ligeras. Y son fáciles de limpiar, por lo que te resultará muy sencillo mantener tu gorra como nueva. Siempre que podemos, las elaboramos con materiales sostenibles, como hilo obtenido a partir de botellas de plástico, alfombras y redes de pesca retiradas de los vertederos. Todo es fruto de la campaña Move to Zero, con la que nos proponemos generar cero emisiones de carbono y residuos netos. Busca la etiqueta de Materiales sostenibles para colaborar.