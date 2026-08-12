Zapatillas Air Max Dn8 para mujer: amortiguación personalizada para mayor comodidad
¿Quieres saber por qué las Nike Air Max Dn8 para mujer ofrecen una gran capacidad de respuesta? Todos los modelos incluyen nuestro sistema Dynamic Air, que cuenta con ocho canales de doble cámara con niveles de presión adaptados en las suelas. Así, el flujo de aire es distinto en cada conjunto de canales según la compresión, lo que proporciona una increíble amortiguación personalizada. Este sistema inteligente se extiende desde el talón hasta la puntera y va colocado directamente sobre la suela exterior de goma. Esto te ofrece el máximo contacto con el suelo para conseguir transiciones más suaves. La espuma de la planta del pie aporta la máxima comodidad, para que llegues tan lejos como quieras.
Gracias a la amplia gama de colores, seguro que encuentras unas zapatillas Nike Air Max Dn8 para mujer que se ajusten a tu estilo. Tenemos algo para todos los gustos, desde vistosos diseños en bloque de colores hasta estampados en contraste. Nuestros modelos también incluyen el emblemático Swoosh, que añade un toque de calidad. Las líneas depuradas crean un aspecto aerodinámico y los materiales ligeros proporcionan comodidad sin añadir volumen. La parte superior esculpida está confeccionada con malla ultraligera, de modo que apenas notas que llevas algo puesto. Las aberturas de malla abierta en los laterales mejoran la transpirabilidad cuando aumenta la intensidad.
El deporte es aún mejor cuando utilizas equipamiento elaborado con materiales sostenibles. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige zapatillas Nike Air Max Dn8 para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Y desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección. Así puedes entrenar con más confianza, sabiendo que tus zapatillas ayudan a proteger el futuro del deporte.