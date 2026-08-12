Zapatillas para niños/as: pares perfectos para atletas en desarrollo
Haz que comience su aventura con las zapatillas adecuadas
Equipa a tu atleta para el colegio y los planes de fin de semana con las zapatillas para niños/as de nuestra colección, que se adaptan a cambios de ritmo rápidos y largas jornadas de actividad. Desde las opciones para correr por asfalto hasta los clásicos inspirados en la cancha, estos modelos están diseñados para favorecer un movimiento activo sin ralentizarle. Los materiales ligeros aportan más libertad a los pies y las opciones con sujeción garantizan un ajuste seguro mientras corre, salta, se estira y explora.
Comodidad durante todo el día
Las mejores zapatillas para adolescentes se disfrutan desde el primer paso hasta el último. La amortiguación de espuma suave absorbe los impactos bajo el pie para que cada pisada sea suave y firme. El diseño acolchado en el tobillo hace que sean un calzado muy cómodo y los paneles transpirables favorecen la circulación del aire cuando aumenta el ritmo. Las opciones de perfil bajo resultan fáciles de llevar, mientras que los estilos de perfil medio aportan una protección adicional donde más se necesita. Ya sea para ir a clase, quedar con amigos o volver a casa después del colegio, estas zapatillas se adaptan a las exigencias de la vida real.
Diseños de alto rendimiento para hacer deporte y entrenar
Cuando la actividad es más intensa, es imprescindible contar con las zapatillas adecuadas. Las zapatillas para niños/as con unidades Air amortiguan cada aterrizaje y proporcionan una sensación reactiva en la planta del pie. Las suelas exteriores de gran agarre permiten hacer cambios de dirección de forma segura en el recreo, la cancha y las pistas cubiertas de entrenamiento. Para correr, las mediasuelas de espuma acolchada aseguran una pisada cómoda desde el calentamiento hasta el final de la sesión. Gracias a las partes superiores firmes y a las suelas estables, tendrá los pies seguros cuando acelere el ritmo. Algunos diseños tienen la parte superior en tejido elástico para ofrecer a los pies en crecimiento espacio para moverse de forma natural sin perder sujeción.
Estética casual con alma deportiva
Nuestras zapatillas para niños/as ofrecen un rendimiento superior sin renunciar al estilo. Los modelos de diario más populares aportan un toque deportivo a looks informales gracias a sus líneas minimalistas, que combinan perfectamente con uniformes, chándales y la ropa de fin de semana. Las opciones clásicas de perfil bajo resultan ligeras y flexibles, mientras que los pares de suela más gruesa aportan un extra de amortiguación y de confianza. Detalles como los cordones descentrados, la sujeción envolvente y el sistema Dynamic Fit en la zona del tobillo aumentan la seguridad para que pase de las clases a los entrenamientos sin cambiar de calzado.
Materiales que favorecen el movimiento
Nuestras zapatillas se basan en la innovación para ayudar a las futuras estrellas del deporte a centrarse en lo que les apasiona. Las partes superiores de tejido Flyknit ligero y transpirable reducen el volumen y ofrecen libertad de movimiento. El material Flyleather se confecciona con fibras duraderas de alta calidad, que aportan suavidad y sujeción. Por otro lado, las unidades Air protegen de los impactos y la amortiguación de espuma garantiza la comodidad en el día a día. Descubre las suelas exteriores de goma duradera, que prolongan la vida útil de las zapatillas para adolescentes: ofrecen el agarre y la resistencia necesarios para las jornadas ajetreadas, las actividades al aire libre y los entrenamientos.
Move to Zero
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, escoge zapatillas para niños/as con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Además, desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.