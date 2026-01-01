Equipaciones de la selección de fútbol de Polonia 2024: diseños innovadores con detalles auténticos
Lleva con orgullo los colores de tu equipo con las nuevas equipaciones Nike de la selección de fútbol de Polonia, tanto para regatear en el campo como para animar desde las gradas. En esta colección de Nike, podrás elegir los colores de la primera o de la segunda equipación con detalles auténticos, como el escudo de la selección, y el emblemático Swoosh de Nike.
¿Te estás preparando para un partido importante? Para mantener la frescura y la transpirabilidad mientras juegas, los innovadores tejidos de nuestras camisetas de la equipación de Polonia regulan el calor corporal. El poliéster ligero ofrece la máxima transpirabilidad y la tecnología Dri-FIT de estos materiales de alto rendimiento capilariza el sudor para que se seque rápidamente. Además, en esta gama de equipaciones de la selección de Polonia encontrarás cortes ajustados que te permitirán jugar de forma rápida, ligera y dinámica. Estos diseños tienen líneas estilizadas que se adaptan al cuerpo para moverse con facilidad y cremalleras ocultas en la espalda para personalizar el ajuste. Podrás jugar sin que nada se interponga entre el balón y tú.
Para representar a las «águilas blancas» de pies a cabeza, en Nike contamos con una amplia gama de opciones: joggers con la chaqueta a juego para llevar un look integral o camisetas ajustadas para los calentamientos o los enfriamientos. También tenemos medias hasta la rodilla para completar la equipación. Vestirás tu propio uniforme inspirado en el de los profesionales. Por otra parte, si tienes a una futura estrella del fútbol en casa, explora las camisetas y los pantalones cortos de la selección polaca. Combínalos con unas botas con el Swoosh de Nike y medias en los colores de la primera equipación de su selección preferida.