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Zapatillas Nike Cyber Monday 2026

(327)
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Low
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Initiator
Nike Initiator Zapatillas de running - Hombre
Nike Initiator
Zapatillas de running - Hombre
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre
Superventas
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Sabrina 3 "Three"
Sabrina 3 "Three" Zapatillas de baloncesto
Sabrina 3 "Three"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Flex Train
Nike Flex Train Zapatillas de training - Mujer
Materiales reciclados
Nike Flex Train
Zapatillas de training - Mujer
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Botas de fútbol para césped artificial
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Botas de fútbol para césped artificial
30 % de descuento
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
Materiales reciclados
Nike Vomero 18
Zapatillas de running para asfalto - Hombre
30 % de descuento
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
30 % de descuento
Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Giannis Freak 7 "Light Aqua" Zapatillas de baloncesto
Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Zapatillas - Hombre
Nike Air Max Plus
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals" Zapatillas de baloncesto
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Zapatillas de running para asfalto - Hombre
Nike Pegasus Plus
Zapatillas de running para asfalto - Hombre
30 % de descuento
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Zapatillas de baloncesto - Niño/a
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Zapatillas de baloncesto - Niño/a
30 % de descuento
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Botas de fútbol para terreno firme
Nike United Phantom 6 Low Elite
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus Plus
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
30 % de descuento
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Zapatillas de baloncesto
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Botas de fútbol para césped artificial - Niño/a
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Botas de fútbol para césped artificial - Niño/a
30 % de descuento
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Max 270
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike ReactX Rejuven8 SE
Nike ReactX Rejuven8 SE Chanclas - Hombre
Nike ReactX Rejuven8 SE
Chanclas - Hombre
30 % de descuento
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Zapatillas - Hombre
Materiales reciclados
Nike Court Vision Low Next Nature
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Sabrina 3 "WNBA 30th" Zapatillas de baloncesto
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Zapatillas de running - Niño/a
Nike Star Runner 5
Zapatillas de running - Niño/a
30 % de descuento
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Zapatillas - Mujer
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Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Niño/a
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Niño/a
30 % de descuento
Nike P-6000
Nike P-6000 Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
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Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Botas de fútbol para moqueta - Turf - Niño/a
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Botas de fútbol para moqueta - Turf - Niño/a
30 % de descuento
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Zapatillas - Mujer
Air Jordan 1 Mid
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM Zapatillas de fútbol sala de perfil bajo - Niño/a
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM
Zapatillas de fútbol sala de perfil bajo - Niño/a
30 % de descuento
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy Botas de fútbol multisuperficie - Niño/a
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Botas de fútbol multisuperficie - Niño/a
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Botas de fútbol para moqueta - Turf
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Botas de fútbol para moqueta - Turf
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Tatum 4 SE
Tatum 4 SE Zapatillas de baloncesto
Tatum 4 SE
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
30 % de descuento
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Botas de fútbol multisuperficie
Nike United Phantom 6 Low Academy
Botas de fútbol multisuperficie
30 % de descuento
Nike United Tiempo Maestro Academy
Nike United Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
Nike United Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
30 % de descuento
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Zapatillas - Mujer
Nike Court Vision Low
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
A'One "Lem and Lime"
A'One "Lem and Lime" A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
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A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Luka 77 "Chicago"
Luka 77 "Chicago" Zapatillas de baloncesto - Niño/a
Luka 77 "Chicago"
Zapatillas de baloncesto - Niño/a
30 % de descuento
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Mid SE
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Shox NZ
Nike Shox NZ Zapatillas - Hombre
Nike Shox NZ
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Air Jordan 1 Mid SE Craft
Air Jordan 1 Mid SE Craft Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Mid SE Craft
Zapatillas - Hombre
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Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Zapatillas - Hombre
Nike Air Max 270
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Zapatillas de running - Niño/a
Superventas
Nike Stellar Ride
Zapatillas de running - Niño/a
30 % de descuento
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Botas de fútbol multisuperficie - Niño/a
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Botas de fútbol multisuperficie - Niño/a
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Nike Tiempo React Gato
Nike Tiempo React Gato Botas de fútbol sala de perfil bajo
Nike Tiempo React Gato
Botas de fútbol sala de perfil bajo
30 % de descuento
Nike P-6000
Nike P-6000 Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Botas de fútbol para terreno firme
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Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
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Botas de fútbol para terreno firme
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Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
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Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Botas de fútbol para moqueta - Turf - Niño/a
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Botas de fútbol para moqueta - Turf - Niño/a
30 % de descuento
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Zapatillas - Mujer
Air Jordan 1 Mid
Zapatillas - Mujer
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Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM Zapatillas de fútbol sala de perfil bajo - Niño/a
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM
Zapatillas de fútbol sala de perfil bajo - Niño/a
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Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy Botas de fútbol multisuperficie - Niño/a
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Botas de fútbol multisuperficie - Niño/a
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Botas de fútbol para moqueta - Turf
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Botas de fútbol para moqueta - Turf
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Hombre
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Tatum 4 SE
Tatum 4 SE Zapatillas de baloncesto
Tatum 4 SE
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
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Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Botas de fútbol multisuperficie
Nike United Phantom 6 Low Academy
Botas de fútbol multisuperficie
30 % de descuento
Nike United Tiempo Maestro Academy
Nike United Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
Nike United Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
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Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Zapatillas - Mujer
Nike Court Vision Low
Zapatillas - Mujer
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A'One "Lem and Lime"
A'One "Lem and Lime" A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
A'One "Lem and Lime"
A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
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Luka 77 "Chicago"
Luka 77 "Chicago" Zapatillas de baloncesto - Niño/a
Luka 77 "Chicago"
Zapatillas de baloncesto - Niño/a
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Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Mid SE
Zapatillas - Hombre
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Nike Shox NZ
Nike Shox NZ Zapatillas - Hombre
Nike Shox NZ
Zapatillas - Hombre
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Air Jordan 1 Mid SE Craft
Air Jordan 1 Mid SE Craft Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Mid SE Craft
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Zapatillas - Hombre
Nike Air Max 270
Zapatillas - Hombre
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Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Zapatillas de running - Niño/a
Superventas
Nike Stellar Ride
Zapatillas de running - Niño/a
30 % de descuento
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Botas de fútbol multisuperficie - Niño/a
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Botas de fútbol multisuperficie - Niño/a
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Nike Tiempo React Gato
Nike Tiempo React Gato Botas de fútbol sala de perfil bajo
Nike Tiempo React Gato
Botas de fútbol sala de perfil bajo
30 % de descuento

Gama de zapatillas Nike Cyber Monday 2026 en oferta: entrena con seguridad

Eleva tu rendimiento con nuestras zapatillas en oferta del Cyber Monday. Ya sea para salir a correr, calentar en la pista o ir al trabajo, tenemos lo que necesitas. Además, nadie se quedará fuera del equipo de running: encontrarás tallas para todas las edades. Gracias a los materiales resistentes, nuestros modelos te acompañarán en innumerables carreras. Nuestra gama incluye todo tipo de estilos para todos los gustos. Encuentra diseños con patrones de tracción inteligentes en la suela que ofrecen un gran agarre en superficies húmedas o irregulares para que nada te detenga en tu próximo reto.

¿Buscas una amortiguación excepcional en la suela? Escoge las zapatillas de la selección Nike Cyber Monday dotadas de unidades Max Air inteligentes. Estos modelos, diseñados originalmente para optimizar el rendimiento en atletismo, están disponibles en una serie de modelos para diferentes tipos de entrenamientos. Gracias a las cámaras de aire en las suelas, la zapatilla reacciona a tu pisada para ofrecerte una experiencia personalizada. Al reducir el impacto de la pisada, podrás afrontar sesiones intensas durante más tiempo con menor riesgo de sufrir lesiones. Además, las opciones con espuma mullida de diseño ofrecen más impulso, mientras que los modelos con lengüeta y zona del tobillo acolchadas garantizan la comodidad en todo el pie.