Chándales con capucha y cremallera: abrígate en un instante
Desde correr y hacer senderismo hasta jugar al fútbol los fines de semana, con un chándal con capucha tendrás protección haga el tiempo que haga. Descubre diseños de corte oversize para poner sobre una capa base y chaquetas que se guardan en su propio bolsillo para llevarlas fácilmente y usarlas cuando lo necesites. También tenemos prendas que repelen el agua y protegen de los rayos UV para que ni la lluvia ni el sol te paren.
Gracias a los tejidos ligeros, puedes abrigarte sin añadir volumen. El material Nike Tech Fleece, por ejemplo, es suave por ambos lados para ofrecer una comodidad superior. Los chándales con capucha y cremallera que cuentan también con puños elásticos retienen el calor y se mantienen en su sitio mientras entrenas. Busca detalles prácticos que permiten un ajuste personalizado, como cordones elásticos en el dobladillo y la capucha. Opta por modelos con bolsillos de cremallera para llevar las llaves, la cartera y otros objetos imprescindibles de forma segura.
¿Va a hacer mal tiempo? Protégete de la lluvia con un chándal con capucha y cremallera que integre la tecnología Nike Storm-FIT. Este tejido innovador es ligero y resistente al viento y al agua. Algunos modelos tienen el cuello alto y cierre de cremallera completa para que mantengas la calidez. Las costuras selladas y las solapas protectoras en la cremallera impiden que entre el agua, mientras que las opciones con el dobladillo más largo y redondeado en la parte posterior proporcionan mayor cobertura.
Si haces running, necesitas un chándal con capucha que gestione el sudor. Elige modelos con tecnología Nike Dri-FIT: capilariza el sudor de la piel para ofrecer transpirabilidad y comodidad. La solapa de ventilación trasera con forro de malla aumenta la circulación de aire cuando más lo necesitas. Para una libertad total, opta por chaquetas de running con mangas raglán modificadas, diseñadas para reducir el roce en las axilas y ofrecer más amplitud de movimiento.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, escoge un chándal con capucha con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.