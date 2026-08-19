Ropa Club Fleece

Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sudadera con capucha oversize - Niño/a
Nike Sportswear Club Fleece
Sudadera con capucha oversize - Niño/a
49,99 €
Nike Club
Nike Club Jogger de tejido French terry - Hombre
Nike Club
Jogger de tejido French terry - Hombre
54,99 €
Nike
Nike Conjunto de dos piezas Club con cremallera completa - Bebé (12-24 M)
Nike
Conjunto de dos piezas Club con cremallera completa - Bebé (12-24 M)
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón holgado con dobladillo abierto - Niño/a
Superventas
Nike Sportswear
Pantalón holgado con dobladillo abierto - Niño/a
39,99 €
Atlético de Madrid Club
Atlético de Madrid Club Jogger de tejido French terry Nike Football - Hombre
Atlético de Madrid Club
Jogger de tejido French terry Nike Football - Hombre
59,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantalón cargo - Niño/a
Nike Sportswear Club Fleece
Pantalón cargo - Niño/a
49,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantalón holgado - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Sportswear Club Fleece
Pantalón holgado - Niño/a
39,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Sudadera con capucha de fútbol Nike - Niño/a
Lo último
Kylian Mbappé Club Fleece
Sudadera con capucha de fútbol Nike - Niño/a
54,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Sudadera de fútbol oversize de cuello redondo Nike - Niño/a
Lo último
Kylian Mbappé Club Fleece
Sudadera de fútbol oversize de cuello redondo Nike - Niño/a
54,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger - Niño/a
+6
Superventas
Nike Sportswear Club Fleece
Jogger - Niño/a
39,99 €
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Sudadera con capucha oversize - Niño
Nike Sportswear Athletic
Sudadera con capucha oversize - Niño
54,99 €
Nike Club
Nike Club Pantalón de tejido French terry con dobladillo abierto - Hombre
Nike Club
Pantalón de tejido French terry con dobladillo abierto - Hombre
54,99 €
Nike Club
Nike Club Sudadera de tejido Fleece - Hombre
Nike Club
Sudadera de tejido Fleece - Hombre
59,99 €
Nike Club
Nike Club Pantalón de tejido Fleece con dobladillo abierto - Hombre
Nike Club
Pantalón de tejido Fleece con dobladillo abierto - Hombre
54,99 €
Países Bajos Club
Países Bajos Club Sudadera con capucha de fútbol Nike - Niño
Países Bajos Club
Sudadera con capucha de fútbol Nike - Niño
49,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sudadera - Niño/a
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Sudadera - Niño/a
39,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sudadera con capucha y cremallera completa - Niño/a
Nike Sportswear Club Fleece
Sudadera con capucha y cremallera completa - Niño/a
49,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pantalón corto de tejido French terry - Niño/a
Nike Sportswear Club
Pantalón corto de tejido French terry - Niño/a
37,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sudadera con capucha con cremallera completa - Hombre
Nike Sportswear Club Fleece
Sudadera con capucha con cremallera completa - Hombre
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón de tejido Fleece con dobladillo abierto - Hombre
Nike Sportswear
Pantalón de tejido Fleece con dobladillo abierto - Hombre
59,99 €
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Sudadera con capucha de tejido French terry Nike Football - Hombre
FC Barcelona Club
Sudadera con capucha de tejido French terry Nike Football - Hombre
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantalón corto de tejido French terry - Niño/a
Superventas
Nike Sportswear Club Fleece
Pantalón corto de tejido French terry - Niño/a
29,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sudadera con capucha - Niño/a
+8
Nike Sportswear Club Fleece
Sudadera con capucha - Niño/a
44,99 €
Nike Club
Nike Club Alumni Pantalón corto de tejido French terry - Hombre
Nike Club
Alumni Pantalón corto de tejido French terry - Hombre
44,99 €

Ropa Nike Club Fleece: diseños depurados e informales

Opta por la comodidad con la colección Nike Club Fleece. Descubre joggers y sudaderas con capucha o de cuello redondo, confeccionados en French terry de rizo y tejido Fleece cepillado de densidad media. Estos materiales premium combinan un acabado impecable, transpirabilidad y suavidad, por lo que son ideales tanto para el gimnasio como para relajarte. Busca pantalones cortos holgados que llegan hasta la mitad del muslo, así como versátiles modelos cargo con varios bolsillos.


Las sudaderas con capucha Club Fleece se pueden llevar con otras prendas cómodamente, ya sean sin cierre o con cremallera completa. Los ajustes estándar crean una silueta estilizada, mientras que los diseños oversize ofrecen más espacio. Por otro lado, los hombros bajos aportan una caída elegante y los cortes amplios permiten llevar más prendas. ¿Buscas una sudadera que vaya con todo? Los modelos Club Fleece de cuello redondo son un básico en cualquier armario. Además, el logotipo Swoosh bordado en el pecho da un toque refinado para el día a día a estas prendas de tejido Fleece suave.


En cuanto a los pantalones, la colección Nike Club Fleece incluye todo lo que necesitas. Elige joggers con el dobladillo abierto, que queda sobre las zapatillas, o bien, diseños ceñidos con el bajo elástico. Estos se estrechan en el tobillo, pero ofrecen más espacio en la parte posterior y los muslos. El tejido Fleece cepillado de densidad media es liso por ambos lados y muy suave. Por otra parte, la cintura elástica con cordón exterior garantiza un ajuste cómodo y personalizado.


¿Compras para toda la familia? La ropa Nike Club Fleece está disponible en tallas infantiles. Las sudaderas con y sin capucha, cómodas y con una textura interior mullida, son ideales para que tu joven atleta entre en calor en el recreo y los partidos de fútbol invernales. Estos diseños presentan ajustes más amplios y cortos en el torso para proporcionar libertad de movimiento sin resultar demasiado grandes. Además, el tejido Fleece ligero tiene el interior cepillado para ofrecer más suavidad y un tacto agradable para la piel de tu peque.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige ropa Nike Club Fleece con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.