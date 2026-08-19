Ropa Nike Club Fleece: diseños depurados e informales
Opta por la comodidad con la colección Nike Club Fleece. Descubre joggers y sudaderas con capucha o de cuello redondo, confeccionados en French terry de rizo y tejido Fleece cepillado de densidad media. Estos materiales premium combinan un acabado impecable, transpirabilidad y suavidad, por lo que son ideales tanto para el gimnasio como para relajarte. Busca pantalones cortos holgados que llegan hasta la mitad del muslo, así como versátiles modelos cargo con varios bolsillos.
Las sudaderas con capucha Club Fleece se pueden llevar con otras prendas cómodamente, ya sean sin cierre o con cremallera completa. Los ajustes estándar crean una silueta estilizada, mientras que los diseños oversize ofrecen más espacio. Por otro lado, los hombros bajos aportan una caída elegante y los cortes amplios permiten llevar más prendas. ¿Buscas una sudadera que vaya con todo? Los modelos Club Fleece de cuello redondo son un básico en cualquier armario. Además, el logotipo Swoosh bordado en el pecho da un toque refinado para el día a día a estas prendas de tejido Fleece suave.
En cuanto a los pantalones, la colección Nike Club Fleece incluye todo lo que necesitas. Elige joggers con el dobladillo abierto, que queda sobre las zapatillas, o bien, diseños ceñidos con el bajo elástico. Estos se estrechan en el tobillo, pero ofrecen más espacio en la parte posterior y los muslos. El tejido Fleece cepillado de densidad media es liso por ambos lados y muy suave. Por otra parte, la cintura elástica con cordón exterior garantiza un ajuste cómodo y personalizado.
¿Compras para toda la familia? La ropa Nike Club Fleece está disponible en tallas infantiles. Las sudaderas con y sin capucha, cómodas y con una textura interior mullida, son ideales para que tu joven atleta entre en calor en el recreo y los partidos de fútbol invernales. Estos diseños presentan ajustes más amplios y cortos en el torso para proporcionar libertad de movimiento sin resultar demasiado grandes. Además, el tejido Fleece ligero tiene el interior cepillado para ofrecer más suavidad y un tacto agradable para la piel de tu peque.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige ropa Nike Club Fleece con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.