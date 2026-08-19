Sudaderas Nike Club Fleece con y sin capucha: comodidad superior
Ya sea para entrenar o para relajarte, una sudadera Nike Club Fleece con capucha hace que cada movimiento sea más cómodo. Tenemos diseños para hombre, mujer y niños/as que son lisos por fuera y suaves por dentro. Las sudaderas de tejido Fleece son prendas ligeras y versátiles, ideales para abrigarte un poco más. También tenemos opciones de densidad media, que son cálidas y ofrecen una forma estructurada. Además, su interior cepillado es muy suave al contacto con la piel. ¿Buscas una prenda que combine la calidez del tejido Fleece con la textura del punto? Las sudaderas y los joggers de tejido French terry cuentan con rizos sin cepillar en el interior que proporcionan suavidad y transpirabilidad.
Encuentra una sudadera Nike Club Fleece con el corte ideal para ti. Disfruta de la máxima relajación con diseños oversize que elevan tus looks los días de descanso. Si tu prioridad es moverte sin restricciones, con una sudadera corta con capucha podrás estirarte sin límites. Cuando necesites algo clásico, apuesta por una sudadera con capucha y sin cierre. Los amplios bolsillos canguro ofrecen espacio para guardar tus básicos, mientras que los ribetes en el bajo y los puños le dan un aspecto impecable, al tiempo que ayudan a mantener el calor. ¿Buscas una prenda versátil? Escoge las sudaderas de tejido Fleece con capucha y cremallera de un cuarto o cremallera completa. Las puedes llevar cerradas cuando necesites abrigarte o abiertas, cuando quieras más ventilación. Además, te protegerán de chaparrones imprevistos gracias a las capuchas de doble capa, que ofrecen una protección adicional.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. ¿Quieres formar parte? Elige las sudaderas Nike Club Fleece con capucha que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.