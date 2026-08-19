Club Fleece: joggers y pantalones de chándal suaves y aerodinámicos
¿Buscas ropa de alto rendimiento que combine comodidad con un diseño clásico? Elige los joggers Nike Club Fleece. Descubre modelos en tejido cepillado de densidad media, con un interior ultrasuave y un exterior liso para abrigarte y mantener una forma estructurada. Si buscas una textura diferente, opta por prendas confeccionadas con tejido French terry. Gracias a los rizos sin cepillar del interior, este material ofrece una transpirabilidad excepcional para que disfrutes de una gran comodidad durante todo el día.
En Nike, sabemos que encontrar el ajuste perfecto es fundamental. Por eso, los pantalones de chándal Club Fleece de corte estándar son más holgados en la parte posterior y los muslos para que puedas moverte con total libertad. Los diseños que se estrechan en la zona de los tobillos crean una silueta depurada, por lo que son ideales para el calentamiento y el enfriamiento.
Los joggers Club Fleece con cintura elástica y cordón exterior te permiten adaptar el ajuste a tus preferencias. ¿Quieres tener el teléfono a mano mientras entrenas? Echa un vistazo a los modelos con prácticos bolsillos con botón a presión. Así puedes llevar los objetos imprescindibles contigo sin que nada te estorbe. También encontrarás pantalones cargo con amplios bolsillos de solapa en las perneras, así como modelos aerodinámicos con bajos elásticos para protegerte del frío y mantener la comodidad durante todo el día.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige joggers y pantalones de chándal Club Fleece con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.