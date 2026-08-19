Pantalones cortos de running con bolsillos de cremallera para móvil: corre con total libertad
Ya sea para ir a correr por la tarde o salir de aventura por senderos, nuestros pantalones cortos de running con bolsillos te permitirán adaptarte a cualquier ocasión. Nuestros shorts para correr, perfectos para llevar el móvil, las tarjetas u otros básicos, combinan elementos prácticos y funcionalidades de alto rendimiento.
Los pequeños detalles son fundamentales a la hora de guardar las pertenencias. Por eso, nuestros pantalones cortos de running incorporan bolsillos para el teléfono. Así podrás salir a correr sin preocuparte por los objetos de valor. Además, nuestros diseños resultan muy cómodos gracias a los materiales elásticos y las aberturas laterales en las perneras, que ofrecen una gran libertad de movimiento. ¿Quieres un ajuste personalizado? La cintura elástica y los cordones interiores te proporcionan un corte ajustable y seguro. Gracias a los elementos de diseño reflectantes, nuestros shorts de running con bolsillos garantizan la máxima visibilidad cuando hay poca luz.
Si entrenas para una maratón, haces un esprint a la máxima velocidad o vas a correr por el parque en familia, es inevitable que el cuerpo aumente de temperatura. Vayas donde vayas a correr, elige un pantalón corto de running con bolsillos, diseñado con nuestro innovador tejido Nike Dri-FIT. Las fibras capilarizan la humedad de la piel para que se seque rápidamente y así el cuerpo se mantenga seco y fresco durante más tiempo. Opta por pantalones cortos Nike con bolsillos de cremallera, confeccionados con materiales transpirables, ligeros y cómodos para correr kilómetros y kilómetros.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, escoge pantalones cortos para correr de running que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado y las zapatillas con al menos un 20 %. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.