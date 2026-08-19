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Pantalones cortos de running con bolsillos

Nike Miler
Nike Miler Pantalón corto de running Dri-FIT de 13 cm con malla interior - Hombre
+1
Materiales reciclados
Nike Miler
Pantalón corto de running Dri-FIT de 13 cm con malla interior - Hombre
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón corto de running Dri-FIT de 5 cm con malla interior - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Pantalón corto de running Dri-FIT de 5 cm con malla interior - Hombre
79,99 €
Nike Miler
Nike Miler Pantalón corto de running 2 en 1 Dri-FIT de 18 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Miler
Pantalón corto de running 2 en 1 Dri-FIT de 18 cm - Hombre
47,99 €
Nike Flow
Nike Flow Pantalón corto de running de malla 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Flow
Pantalón corto de running de malla 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
47,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 10 cm ceñido, con talle alto y bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido, con talle alto y bolsillos - Mujer
64,99 €
Nike Miler
Nike Miler Pantalón corto sin forro de running Dri-FIT de 23 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Miler
Pantalón corto sin forro de running Dri-FIT de 23 cm - Hombre
37,99 €
Nike Stride Plus
Nike Stride Plus Pantalón corto de running Dri-FIT de 13 cm con malla interior - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride Plus
Pantalón corto de running Dri-FIT de 13 cm con malla interior - Hombre
69,99 €
Nike Fast
Nike Fast Pantalón corto de running Dri-FIT con malla interior de 8 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Fast
Pantalón corto de running Dri-FIT con malla interior de 8 cm - Hombre
42,99 €
Nike Miler
Nike Miler Pantalón corto de running 2 en 1 Dri-FIT de 12,5 cm - Hombre
+2
Materiales reciclados
Nike Miler
Pantalón corto de running 2 en 1 Dri-FIT de 12,5 cm - Hombre
47,99 €
Nike Miler
Nike Miler Pantalón corto de running Dri-FIT de 18 cm con malla interior - Hombre
Materiales reciclados
Nike Miler
Pantalón corto de running Dri-FIT de 18 cm con malla interior - Hombre
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón corto de running Dri-FIT de 5 cm con malla interior - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Pantalón corto de running Dri-FIT de 5 cm con malla interior - Hombre
84,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
37,99 €
Nike ACG
Nike ACG Pantalón corto de trail running Dri-FIT con malla interior de 10 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike ACG
Pantalón corto de trail running Dri-FIT con malla interior de 10 cm - Mujer
69,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón corto de running Dri-FIT de 10 cm con malla interior - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Pantalón corto de running Dri-FIT de 10 cm con malla interior - Hombre
79,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto de tejido Fleece Dri-FIT - Niño
Materiales reciclados
Nike Pro
Pantalón corto de tejido Fleece Dri-FIT - Niño
39,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike Swift
Pantalón corto de running con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
64,99 €
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Mallas de trail running de longitud media Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
ACG Lava Loops
Mallas de trail running de longitud media Dri-FIT ADV - Hombre
84,99 €
Nike ACG
Nike ACG Pantalón corto de trail running de 10 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike ACG
Pantalón corto de trail running de 10 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
69,99 €
Nike Multi
Nike Multi Pantalón corto Dri-FIT - Niño
Materiales reciclados
Nike Multi
Pantalón corto Dri-FIT - Niño
24,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Pantalón corto de trail running con malla interior de 15 cm - Hombre
Materiales reciclados
ACG "Chamo Camo"
Pantalón corto de trail running con malla interior de 15 cm - Hombre
69,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Pantalón corto de trail running Dri-FIT con malla interior de 10 cm - Mujer
Materiales reciclados
ACG "Chamo Camo"
Pantalón corto de trail running Dri-FIT con malla interior de 10 cm - Mujer
74,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Mallas de running de media longitud Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Mallas de running de media longitud Dri-FIT ADV - Hombre
84,99 €
ACG Second Sunrise
ACG Second Sunrise Pantalón corto Dri-FIT ADV con malla interior de 13 cm - Hombre
Materiales reciclados
ACG Second Sunrise
Pantalón corto Dri-FIT ADV con malla interior de 13 cm - Hombre
74,99 €
Nike Multi
Nike Multi Pantalón corto de entrenamiento Dri-FIT - Niño
Materiales reciclados
Nike Multi
Pantalón corto de entrenamiento Dri-FIT - Niño
24,99 €

Pantalones cortos de running con bolsillos de cremallera para móvil: corre con total libertad

Ya sea para ir a correr por la tarde o salir de aventura por senderos, nuestros pantalones cortos de running con bolsillos te permitirán adaptarte a cualquier ocasión. Nuestros shorts para correr, perfectos para llevar el móvil, las tarjetas u otros básicos, combinan elementos prácticos y funcionalidades de alto rendimiento.


Los pequeños detalles son fundamentales a la hora de guardar las pertenencias. Por eso, nuestros pantalones cortos de running incorporan bolsillos para el teléfono. Así podrás salir a correr sin preocuparte por los objetos de valor. Además, nuestros diseños resultan muy cómodos gracias a los materiales elásticos y las aberturas laterales en las perneras, que ofrecen una gran libertad de movimiento. ¿Quieres un ajuste personalizado? La cintura elástica y los cordones interiores te proporcionan un corte ajustable y seguro. Gracias a los elementos de diseño reflectantes, nuestros shorts de running con bolsillos garantizan la máxima visibilidad cuando hay poca luz.


Si entrenas para una maratón, haces un esprint a la máxima velocidad o vas a correr por el parque en familia, es inevitable que el cuerpo aumente de temperatura. Vayas donde vayas a correr, elige un pantalón corto de running con bolsillos, diseñado con nuestro innovador tejido Nike Dri-FIT. Las fibras capilarizan la humedad de la piel para que se seque rápidamente y así el cuerpo se mantenga seco y fresco durante más tiempo. Opta por pantalones cortos Nike con bolsillos de cremallera, confeccionados con materiales transpirables, ligeros y cómodos para correr kilómetros y kilómetros.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, escoge pantalones cortos para correr de running que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado y las zapatillas con al menos un 20 %. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.