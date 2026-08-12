Bolsas de mano para el gimnasio y el entrenamiento: imprescindibles para el día a día
Guarda tus básicos deportivos de forma segura con nuestras bolsas de mano de calidad superior. Estos diseños versátiles se pueden llevar de varias formas y cuentan con espacio suficiente para la equipación, las zapatillas y una botella de agua. Llévalas colgadas del hombro para mantener las manos libres o en la mano para salir corriendo cuando tengas prisa. Los profundos bolsillos interiores son perfectos para tener todo bien organizado, al tiempo que los cierres de cremallera mantienen tus cosas seguras. También hay opciones con bolsillos exteriores, ideales para guardar objetos importantes, como las llaves o la cartera, y tenerlos a mano.
Tras una larga sesión de entrenamiento, necesitas una bolsa para el gimnasio que sea fácil de llevar. Tenemos modelos con suaves correas acolchadas y regulables, que te permiten elegir el largo que te resulte más cómodo. ¿Sueles ir al gimnasio después del trabajo? Elige un diseño con compartimento interior para el portátil, que puedes usar tanto en tu jornada diaria como para guardar la equipación.
Recuperarte después de hacer deporte es muy fácil gracias a nuestras bolsas de mano para el entrenamiento con prácticos bolsillos laterales para botellas. Algunas cuentan con aislamiento PEVA para alimentos, que mantiene la comida fresca o caliente. Si buscas una opción espaciosa, apuesta por los modelos con paneles textiles que se expanden para ofrecer espacio adicional cuando lo necesites.
El desafío más importante que debemos afrontar es cuidar del planeta. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige una bolsa de mano para el gimnasio con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.