Faldas blancas de tenis: juega con confianza
Sal a ganar con las faldas y los vestidos blancos de tenis Nike, confeccionados con materiales de alto rendimiento. Creamos prendas técnicas innovadoras para la pista desde mediados de los años 70, y esta experiencia se refleja en nuestra colección actual.
Gracias a sus tejidos ligeros, nuestros vestidos y faldas de tenis blancos son muy elásticos y te permiten moverte con total libertad. Opta por piezas con tecnología Nike Dri-FIT, que capilariza la humedad de la piel para que sigas cómoda a medida que se anima el partido. Los vestidos blancos de tenis con aberturas en la espalda proporcionan ventilación adicional, mientras que las faldas de tenis Nike con pliegues de malla también te mantienen fresca cuando hace calor.
Llama la atención en la cancha con los elegantes motivos de rayas o los atrevidos estampados abstractos, o elige una equipación blanca y almidonada de estilo clásico. También encontrarás una amplia gama de conjuntos a juego: desde modelos entallados de líneas depuradas a diseños plisados que envuelven la cintura.