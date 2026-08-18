Gorras blancas: mantén la cabeza en el juego
Ya sea para jugar al golf, calentar o salir a la calle, nuestras gorras blancas están a la altura de cada reto. Los materiales elásticos con los que están fabricadas garantizan un ajuste perfecto, mientras que las tiras regulables las mantienen en su sitio, aunque aceleres el ritmo. Tenemos opciones estructuradas, concebidas para que no se muevan mientras haces ejercicio, y diseños sin estructura, que son perfectos para lucir un estilo desenfadado cuando estás de relax. El icónico Swoosh de Nike, presente en toda la colección, dará un toque premium a tus looks. Además, los ojales bordados, las viseras curvas y el botón forrado de la parte superior acentúan su estética clásica. También hay tallas para todas las edades, así que toda la familia puede sentirse bien sin renunciar al estilo.
Nuestras gorras blancas son una opción cómoda cuando estás en movimiento, haga el tiempo que haga. La visera delantera protege los ojos del sol y la lluvia para que no pierdas la concentración mientras entrenas al aire libre. Los días de calor, elige un modelo con la innovadora tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor de la piel y hace que se evapore más rápido, manteniendo así la cabeza fresca y seca. Si necesitas más transpirabilidad, las opciones con paneles de malla y orificios en los laterales garantizan una mayor circulación del aire.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige una gorra blanca con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.