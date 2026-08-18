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Gorras blancas

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Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Gorra de tenis sin estructura
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT ADV Club
Gorra de tenis sin estructura
32,99 €
Nike Fly
Nike Fly Gorra Dri-FIT ADV refrigerante y sin estructura
Materiales reciclados
Nike Fly
Gorra Dri-FIT ADV refrigerante y sin estructura
139,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gorra sin estructura Featherlight
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Club
Gorra sin estructura Featherlight
29,99 €
Nike Fly
Nike Fly Gorra con diseño reflectante sin estructura Dri-FIT ADV
Materiales reciclados
Nike Fly
Gorra con diseño reflectante sin estructura Dri-FIT ADV
32,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gorra estructurada con logotipo Swoosh
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Club
Gorra estructurada con logotipo Swoosh
27,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gorra sin estructura con logotipo Swoosh metálico - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Club
Gorra sin estructura con logotipo Swoosh metálico - Niño/a
22,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gorra sin estructura con logotipo Swoosh metálico
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Club
Gorra sin estructura con logotipo Swoosh metálico
27,99 €
Jordan Jumpman Pro
Jordan Jumpman Pro Gorra regulable
Materiales reciclados
Jordan Jumpman Pro
Gorra regulable
32,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra Futura Wash sin estructura - Niño/a
Nike Club
Gorra Futura Wash sin estructura - Niño/a
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Nike Rise
Nike Rise Gorra estructurada en forma de A
Materiales reciclados
Nike Rise
Gorra estructurada en forma de A
32,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra sin estructura
27,99 €
ACG Radical AirFlow Fly Cap
ACG Radical AirFlow Fly Cap Gorra de trail running ajustable Dri-FIT
Próximamente
ACG Radical AirFlow Fly Cap
Gorra de trail running ajustable Dri-FIT
49,99 €
Jordan Fly
Jordan Fly Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Jordan Fly
Gorra sin estructura
24,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Gorra estructurada
Materiales reciclados
Jordan Pro
Gorra estructurada
34,99 €
Nike Rise
Nike Rise Gorra estructurada en forma de A
Materiales reciclados
Nike Rise
Gorra estructurada en forma de A
32,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Gorra de camuflaje con estructura
Materiales reciclados
Jordan Rise
Gorra de camuflaje con estructura
34,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Gorra sin estructura
Jordan Pro
Gorra sin estructura
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Nike Club
Nike Club Gorra JDI sin estructura
Nike Club
Gorra JDI sin estructura
27,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Gorra con logotipo Jumpman metalizado y estructura
Materiales reciclados
Jordan Rise
Gorra con logotipo Jumpman metalizado y estructura
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NOCTA
NOCTA Gorra CS S.S.C.
Materiales reciclados
NOCTA
Gorra CS S.S.C.
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NikeSKIMS
NikeSKIMS Gorra - Mujer
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Gorra - Mujer
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Inter Milan 25/26
Inter Milan 25/26 Gorra Nike Club 6P
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Gorra Nike Club 6P
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Jordan Rise
Jordan Rise Gorra estructurada
Jordan Rise
Gorra estructurada
32,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra Futura Wash sin estructura
Nike Club
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Nike Club
Nike Club Gorra sin estructura con logotipo Swoosh
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra sin estructura con logotipo Swoosh
24,99 €
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Jordan Club Gorra con visera curva sin estructura
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Gorra con visera curva sin estructura
27,99 €
Jordan Club
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Gorra ajustable para festivales
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Jordan Pro
Jordan Pro Gorra de visera plana sin estructura
Materiales reciclados
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Gorra de visera plana sin estructura
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Nike Rise Gorra de golf estructurada Dri-FIT ADV SwooshFlex
Materiales reciclados
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Gorra de golf estructurada Dri-FIT ADV SwooshFlex
29,99 €
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Nike Dri-FIT ADV Fly Gorra AeroBill AeroAdapt sin estructura
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Gorra AeroBill AeroAdapt sin estructura
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Materiales reciclados
Nike Fly
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29,99 €
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Nike Club Gorra de golf sin estructura Dri-FIT
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra de golf sin estructura Dri-FIT
28 % de descuento
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Nike Gorra con visera curvada Futura - Niño/a pequeño/a
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Gorra con visera curvada Futura - Niño/a pequeño/a
28 % de descuento
Nike Club
Nike Club Gorra de golf con estampado de tartán
Materiales reciclados
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Gorra de golf con estampado de tartán
29 % de descuento
Nike Club
Nike Club Gorra sin estructura con logotipo Swoosh
Materiales reciclados
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Jordan Club
Jordan Club Gorra con visera curva sin estructura
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Gorra con visera curva sin estructura
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Jordan Club
Jordan Club Gorra ajustable para festivales
Materiales reciclados
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Gorra ajustable para festivales
27,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Gorra de visera plana sin estructura
Materiales reciclados
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Gorra de visera plana sin estructura
39,99 €
Nike Rise
Nike Rise Gorra de golf estructurada Dri-FIT ADV SwooshFlex
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Nike Rise
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Nike Dri-FIT ADV Fly Gorra AeroBill AeroAdapt sin estructura
Materiales reciclados
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Gorra AeroBill AeroAdapt sin estructura
42,99 €
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Nike Fly Gorra sin estructura con logotipo Swoosh Dri-FIT
Materiales reciclados
Nike Fly
Gorra sin estructura con logotipo Swoosh Dri-FIT
29,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra de golf sin estructura Dri-FIT
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra de golf sin estructura Dri-FIT
28 % de descuento
Nike
Nike Gorra con visera curvada Futura - Niño/a pequeño/a
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Gorra con visera curvada Futura - Niño/a pequeño/a
28 % de descuento
Nike Club
Nike Club Gorra de golf con estampado de tartán
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra de golf con estampado de tartán
29 % de descuento

Gorras blancas: mantén la cabeza en el juego

Ya sea para jugar al golf, calentar o salir a la calle, nuestras gorras blancas están a la altura de cada reto. Los materiales elásticos con los que están fabricadas garantizan un ajuste perfecto, mientras que las tiras regulables las mantienen en su sitio, aunque aceleres el ritmo. Tenemos opciones estructuradas, concebidas para que no se muevan mientras haces ejercicio, y diseños sin estructura, que son perfectos para lucir un estilo desenfadado cuando estás de relax. El icónico Swoosh de Nike, presente en toda la colección, dará un toque premium a tus looks. Además, los ojales bordados, las viseras curvas y el botón forrado de la parte superior acentúan su estética clásica. También hay tallas para todas las edades, así que toda la familia puede sentirse bien sin renunciar al estilo.


Nuestras gorras blancas son una opción cómoda cuando estás en movimiento, haga el tiempo que haga. La visera delantera protege los ojos del sol y la lluvia para que no pierdas la concentración mientras entrenas al aire libre. Los días de calor, elige un modelo con la innovadora tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor de la piel y hace que se evapore más rápido, manteniendo así la cabeza fresca y seca. Si necesitas más transpirabilidad, las opciones con paneles de malla y orificios en los laterales garantizan una mayor circulación del aire.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige una gorra blanca con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.