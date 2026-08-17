Calzado y zapatillas para el colegio

Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Zapatillas - Hombre
Nike Tennis Classic
Zapatillas - Hombre
89,99 €
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Zapatillas - Hombre
Nike P-6000 SE
Zapatillas - Hombre
119,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Zapatillas - Hombre
Nike Air Max 90
Zapatillas - Hombre
149,99 €
NIke Air Force 1
NIke Air Force 1 Zapatillas - Niño/a
+3
NIke Air Force 1
Zapatillas - Niño/a
99,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Zapatillas - Niño/a
Superventas
Nike Air Max Plus
Zapatillas - Niño/a
144,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Zapatillas - Niño/a
Superventas
Nike P-6000
Zapatillas - Niño/a
89,99 €
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Zapatillas con detalles reflectantes - Mujer
+3
Nike Air Max Moto 2K
Zapatillas con detalles reflectantes - Mujer
129,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Zapatillas - Hombre
Nike Air Max Plus
Zapatillas - Hombre
189,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Zapatillas
Nike P-6000
Zapatillas
119,99 €
Nike Air Rift
Nike Air Rift Zapatillas - Mujer
Nike Air Rift
Zapatillas - Mujer
129,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Zapatillas - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Court Borough Low Recraft
Zapatillas - Niño/a
64,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Zapatillas - Hombre
Superventas
Nike Air Force 1 '07 LV8
Zapatillas - Hombre
129,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
289,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Zapatillas - Hombre
Superventas
Nike Air Force 1 '07
Zapatillas - Hombre
119,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Zapatillas
Superventas
Nike P-6000
Zapatillas
119,99 €
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Zapatillas - Hombre
Superventas
Nike Air Max Plus 3
Zapatillas - Hombre
189,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Nike Mercurial Vapor 17 Elite Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
269,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Zapatillas - Mujer
+2
Superventas
Nike P-6000
Zapatillas - Mujer
119,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Zapatillas con detalles reflectantes - Mujer
+6
Materiales reciclados
Nike V5 RNR
Zapatillas con detalles reflectantes - Mujer
89,99 €
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Zapatillas - Mujer
119,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Zapatillas - Mujer
Nike Air Max 90
Zapatillas - Mujer
159,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Force 1 '07
Zapatillas - Mujer
119,99 €
Nike Initiator
Nike Initiator Zapatillas - Mujer
+2
Superventas
Nike Initiator
Zapatillas - Mujer
84,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Zapatillas de running para asfalto - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Vomero 18
Zapatillas de running para asfalto - Niño/a
119,99 €

Zapatillas para el colegio: sujeción en cada paso

¿Buscas zapatillas de Educación Física para el deportista de casa? Nuestra gama escolar, ideal para llevar con uniformes, incluye elegantes diseños integrales negros con detalles distintivos tonales, muy prácticos para diario. Para los momentos de actividad física, encontrarás opciones con suelas que no dejan marcas en pabellones o pistas cubiertas.


Cuando tu miniatleta practica deporte necesita calzado que proteja de forma eficiente sus articulaciones y músculos. Por eso, nuestras zapatillas para la vuelta al cole incorporan plantillas con amortiguación de espuma suave, que absorben el impacto de cada paso, salto y zancada. Así, podrán disfrutar de un óptimo confort durante todo el día. Además, los modelos con suelas exteriores dotadas de patrones texturizados proporcionan mayor estabilidad en las superficies húmedas o irregulares.


Tanto si está perfeccionando sus habilidades deportivas en el pabellón como si está marcando goles en el campo de fútbol, nuestras zapatillas para el colegio ofrecen una gran sujeción. Los diseños con tacos garantizan el agarre y la estabilidad cuando juegan al aire libre, mientras que los modelos de suelas exteriores de goma con patrones ligeramente texturizados son ideales para los parqués de las pistas cubiertas. Descubre las opciones con nuestras aclamadas unidades Air en las suelas, que ofrecen una sensación mullida y reactiva para potenciar su rendimiento. Escoge alternativas con trabillas en el talón y lengüetas prácticas, para que se calce rápida y fácilmente.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, elige las zapatillas para Educación Física que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestras zapatillas están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.