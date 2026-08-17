Zapatillas para el colegio: sujeción en cada paso
¿Buscas zapatillas de Educación Física para el deportista de casa? Nuestra gama escolar, ideal para llevar con uniformes, incluye elegantes diseños integrales negros con detalles distintivos tonales, muy prácticos para diario. Para los momentos de actividad física, encontrarás opciones con suelas que no dejan marcas en pabellones o pistas cubiertas.
Cuando tu miniatleta practica deporte necesita calzado que proteja de forma eficiente sus articulaciones y músculos. Por eso, nuestras zapatillas para la vuelta al cole incorporan plantillas con amortiguación de espuma suave, que absorben el impacto de cada paso, salto y zancada. Así, podrán disfrutar de un óptimo confort durante todo el día. Además, los modelos con suelas exteriores dotadas de patrones texturizados proporcionan mayor estabilidad en las superficies húmedas o irregulares.
Tanto si está perfeccionando sus habilidades deportivas en el pabellón como si está marcando goles en el campo de fútbol, nuestras zapatillas para el colegio ofrecen una gran sujeción. Los diseños con tacos garantizan el agarre y la estabilidad cuando juegan al aire libre, mientras que los modelos de suelas exteriores de goma con patrones ligeramente texturizados son ideales para los parqués de las pistas cubiertas. Descubre las opciones con nuestras aclamadas unidades Air en las suelas, que ofrecen una sensación mullida y reactiva para potenciar su rendimiento. Escoge alternativas con trabillas en el talón y lengüetas prácticas, para que se calce rápida y fácilmente.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, elige las zapatillas para Educación Física que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestras zapatillas están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.