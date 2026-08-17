Zapatillas de clavos para atletismo y running: supera tus límites
Tanto si compites en carreras de fondo como si te enfrentas al cronómetro, nuestras zapatillas de clavos te darán la confianza que necesitas para rendir al máximo. Descubre los modelos que utilizan algunos de los mejores corredores de media distancia del mundo. Tenemos pares con placas Flyplate de fibra de carbono y longitud completa, que se adaptan completamente a la base del sistema de sujeción. De esta forma, obtienes una sensación de propulsión para impulsarte hacia adelante y minimizar la desaceleración.
Las zapatillas con clavos de sprint incluyen suelas firmes para mantener el equilibrio y el control, ya sea en las rectas o en los giros bruscos. Son diseños ligeros que ofrecen una gran reactividad. También cuentan con resistentes placas de tracción exteriores que aumentan la estabilidad y te permiten frenar de forma segura en cuanto cruzas la línea de meta. Busca las opciones con clavos intercambiables, aptas para todo tipo de pistas.
Disfruta de la comodidad de las zapatillas de clavos para running con unidades Air Zoom. Situadas en la parte delantera, integran dos cámaras de aire que te aportan energía desde la salida hasta la meta. La amortiguación en el mediopié y el talón garantiza la comodidad incluso cuando afrontas distancias largas. También tenemos zapatillas de clavos para atletismo con parte superior AtomKnit, una versión renovada del tejido Flyknit, que ofrece un ajuste ceñido, al mismo tiempo que resulta ligera. Su elaboración en malla de una sola capa permite que circule el aire en zonas clave para mantener los pies frescos. Además, integra una banda en el puente del pie que asegura el mediopié, lo que proporciona una sensación de sujeción total.
¿Quieres dar un paso más? Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige zapatillas de clavos para atletismo con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.