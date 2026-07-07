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Zapatillas Nike Dunk Low Retro SE - Hombre - Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Blanco

Nike Dunk Low Retro SE

Zapatillas - Hombre

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Las Dunk Low Retro combinan materiales premium con un acolchado suave para ofrecer una comodidad revolucionaria. Las posibilidades son infinitas. ¿Cómo vas a llevar tus Dunk?


  • Color mostrado: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Blanco
  • Modelo: II7078-200

Nike Dunk Low Retro SE

30 % de descuento

Las Dunk Low Retro combinan materiales premium con un acolchado suave para ofrecer una comodidad revolucionaria. Las posibilidades son infinitas. ¿Cómo vas a llevar tus Dunk?

Ventajas

  • Parte superior suave que adquiere un toque vintage con el uso.
  • Mediasuela de espuma para una amortiguación ligera.
  • Suela exterior de goma con el punto de giro clásico que añade durabilidad, tracción y un estilo retro.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Blanco
  • Modelo: II7078-200

Envíos y devoluciones

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Evaluaciones (3)

4.7 estrellas

  • JoaoR346559430

    very nice and good confort

  • R.A.v256688847

    Tijdloos Perfecte schoen voor privé en smart casual zakelijk.

  • stef1508

    Super modèle, très confortable et stylé

Zapatillas Nike Dunk Low Retro SE - Hombre

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